¿²¤Æ¤¤¤¿¾®£´¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º»Ô¥Ð¥¹£³Á²óÁ÷±¿Å¾¡Ä±¿Å¾¼ê¤òÄ¨²ü½èÊ¬¡¡Âçºå¡¦¹âÄÐ»Ô
¡¡½ªÅÀ¤Ç¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢¿²¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤ËÌó£³¥¥í²óÁ÷±¿Å¾¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ï£²Æü¡¢»Ô¸òÄÌÉôÎÐ¤¬µÖ±Ä¶È½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¾èÌ³°÷¡Ê¥Ð¥¹±¿Å¾¼ê¡Ë¤ò²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢£±£°·î£²Æü¸á¸å£´»þ£µ£µÊ¬¤´¤í¡¢±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤Î½ªÅÀ¡¦£Ê£Ò¹âÄÐ±ØËÌ¤ËÅþÃå¡£½ªÅÀ¤ÇµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÆâ³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢ºÂÀÊ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø£´Ç¯¤ÎÃË»ù¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÊÌÊØ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á²óÁ÷±¿Å¾¡£Ìó£±£°Ê¬¸å¤ËÌó£³¥¥íÎ¥¤ì¤¿£Ê£ÒÀÝÄÅÉÙÅÄ±ØÁ°¤ËÅþÃå¤·¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿ÃË»ù¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ä¶È½ê¤Ø¤ÎÊó¹ð¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË»ù¤Ï£Ê£Ò¹âÄÐ±ØËÌ¤Ç¹ß¼Ö¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÊÌ¤Î¥Ð¥¹¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¼ÖÆâ³ÎÇ§¤òÂÕ¤Ã¤¿¡£»ùÆ¸¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£