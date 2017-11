エマ・ワトソンの『美女と野獣』に続く主演最新作にして、トム・ハンクス他豪華共演で贈る話題作『ザ・サークル』(11月10日日本公開)より、本作で主人公メイを演じたエマ・ワトソンの日本向け超貴重インタビュー映像が解禁された。

解禁された映像では、エマ・ワトソンが映画の中で演じた役柄や映画について語っているほか、本作が超巨大SNS企業<サークル>を舞台にしていることから、SNSと自身の関わりについても存分に語っている。

今回の役作りに関しては、『美女と野獣』では乗馬やワルツに挑戦したことと比較して、カヤックの訓練をしたり、原作者と話す機会を設けたこと、そして他の役よりも頭をつかっての役作りだったことを明かしており、エマにとってこの役を演じたことがまたひとつの新境地だったことが明らかに。また、自らの24時間をカメラの前に公開したメイに対しては、素直に「(私は)もう既に十分見られてるのよ。24時間見られ続けるなんて恐ろしいわ。四六時中誰かに見られていると、常に演技を求められるから疲れ切ってしまう。私にはスイッチを切って自分に戻る時間が必要よ。常に見張られていたくないわ」と自身はメイのような生活は耐えられないことを告白。

さらには、エゴサーチをしたことがありますか?という質問や、SNSを取り上げられても、現代社会で生きていける?など普段は聞くことのできない質問にも答える、トップスター、エマの姿は超貴重だ!

■『ザ・サークル』

2017年11月10日(金) より全国ロードショー

