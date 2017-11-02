GU¤Ç¶Ã¤¤Î3990±ß¡ªº£Ç¯ÀäÂÐ¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼3Áª
¹â¥³¥¹¥Ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎGU3990±ß¥¢¥¦¥¿¡¼SNS¤Ç¤â¡¢3990±ß¤ÎGU¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¡Ö¹â¸«¤¨¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤Ê¾å¡¢Ë¥À½¤äÎ¢ÃÏ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤â¤É¤ì¤â4.3°Ê¾å¤Î¹âÉ¾²Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡£¤³¤ì¤¬3990±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤Î½©ÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤ãÂ»¡ª À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
1. È¯ÇäÅö½é¤«¤éÏÃÂê¡ª ¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
º£½©¤Î¥¡¼¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤«¤Á¤Ã¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ°¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï³«¤±¤Æ±©¿¥¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Î¢ÃÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤»þ´ü¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¤ä¤ä¤æ¤Ã¤¿¤êÌÜ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âµ¤òÄÌ¤¹¤È°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¸ü¼ê¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤âµç¶þ´¶¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤³¤Ê¤ì¤¿²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ½÷À¤é¤·¤¤¥Î¡¼¥«¥é¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¤â¤Î¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Î¡¼¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç½÷À¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£¥«¥é¡¼Å¸³«¤ÏÂ¾¤Ë¤â¹õ¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ê¿§°ã¤¤¤Î¹ØÆþ¼Ô¤¬Â³½Ð¡ª ¤Þ¤¿Æ±ÁÇºà¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×Çã¤¤¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¾æ´¶¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â½ÅÊõ¤¹¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
3. ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç»È¤¨¤ë¡ª ¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È
¤¤¤Þ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄêÈÖ¥³¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥¿¥¤¥È²á¤®¤Ê¤¤ºÙ¿È¤Ç¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥ì¡¼¥è¥ó¤Îº®ËÂ¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¤¤ì¤¤ÌÜÁÇºà¤¬ÆÃÄ§¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¾æ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¶¦¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÍýÁÛ¤ÎÉ¨¾å¾æ¡£¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëÌòÎ©¤Ä¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:ÆüÈæ Íý»Ò)