¸µSMAPÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç³èÌö¤Î¾ì¹¤¬¤ë
ÍÌ¾YouTuber¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç11·î2Æü¡¢¸µSMAP¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤¿Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤È°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ï¡¢11·î2Æü¸á¸å9»þ¤«¤é3ÆüÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Æ¥ì¥Ó¡ÖAbema TV¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤é3¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÆ°²è¤Ï¤ª¤í¤«¼Ì¿¿¤µ¤¨¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤é3¿Í¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ò²ò¶Ø¡£3¿Í¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÏYouTube¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¢°ð³À¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤Ï¡¢ÍÌ¾YouTuber¤Î¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢Fischer's-¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Áð¤Ê¤®¤µ¤ó¤¬¥Ò¥«¥¥ó¤µ¤ó¤È¥³¡¼¥é¤Î°ìµ¤°û¤ßÂÐ·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Ò¥«¥¥ó vs Áð¤Ê¤®¹ä¡ª¥³¡¼¥é°ìµ¤°û¤ß¥Ð¥È¥ë¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¡ª¡ÚÉé¤±¤¿¤é¥Ç¥¹¥½¡¼¥¹¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=DYDMgCGJePk
¡¦Áð¤Ê¤®¹ä¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥¹¥é¥¤¥àÉ÷Ï¤¤òÂçÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿
https://www.youtube.com/watch?v=vqI4EOUKJKg
¡¦Áðù¬¹ä¤µ¤ó¤È¥Ê¥ó¥¸¥ã¥â¥ó¥¸¥ã¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤é¥¯¥½ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿www
https://www.youtube.com/watch?v=Hj4BHIRH-HQ
¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë