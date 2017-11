12月1日(金)から3日(日)までの3日間、幕張メッセ(千葉市美浜区)にて開催される東京コミックコンベンション2017(東京コミコン2017)。その来日ゲスト第5弾として、『ウォーキング・デッド』のメルル・ディクソン役や『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのヨンドゥ役でおなじみのマイケル・ルーカーが決定した。

【関連記事】『ウォーキング・デッド』キャスト、ブレイク前はどうしてた?

実在の連続殺人鬼ヘンリー・ルーカスを演じた1986年の『ヘンリー』で映画デビューを飾ったマイケルは、その後もクセの強い役を演じることが多く、『クリフハンガー』のようなアクションもの、『ボーン・コレクター』のような犯罪ミステリーものなどで存在感を発揮してきた。2000年代に入るとドラマへの出演が増え、『CSI:マイアミ』『LAW & ORDER ロー&オーダー』『クリミナル・マインド FBI行動分析課』といった人気シリーズでゲストを務めた後、『ウォーキング・デッド』のメルル役に起用されている。この東京コミコン2017では、期間中全ての日程に来場し、当日は会場において写真撮影会やサイン会も予定されているという。

アメコミ界の大御所スタン・リーを筆頭に、マシュー・ルイス(『ハリー・ポッター』)、ビリー・ボイド(『ロード・オブ・ザ・リング』)、ランス・ヘンリクセン(『エイリアン』)などが来日した昨年は、3万人以上の動員を記録した東京コミコン。今年開催される第2回では、すでに2年連続の来日となるスタン・リーのほか、マッツ・ミケルセン(『ハンニバル』『007/カジノ・ロワイヤル』『ドクター・ストレンジ』)、カール・アーバン(『スター・トレック』『ALMOST HUMAN/オールモスト・ヒューマン』)、ネイサン・フィリオン(『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』)が来日ゲストとして発表されており、今後の顔ぶれも気になるところだ。前売入場券は、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスにて販売中だ。

東京コミコン2017の概要は以下の通り。

<東京コミックコンベンション2017(東京コミコン2017)>

【主催】株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

【日時】2017年12月1日(金)12:00〜19:00

2017年12月2日(土)10:00〜19:00

2017年12月3日(日)10:00〜18:00

【場所】幕張メッセ ホール9-11(千葉市美浜区中瀬2-1)

【チケット購入】

■前売入場券(チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスの3社で販売)

【発売期間】2017年10月1日(日)10:00〜2017年11月30日(木)

一般...3,200円+税/中高生...2,200円+税

※詳細はそれぞれ購入予定のサイトでご確認ください

「チケットぴあ」http://w.pia.jp/t/tokyocomiccon/

「ローソンチケット」http://l-tike.com/

「イープラス」http://eplus.jp/sys/main.jsp

※英語でのご案内、海外在住の方はこちらのサイトをご利用いただけます

Tickets for English speaking persons and non-residents are available at:http://hollycontokyo.com/

■当日入場券(チケットぴあで販売)

【発売期間】2017年12月1日(金)0:00〜

一般...3,500円+税/中高生...2,500円+税

※小学生以下...無料(保護者同伴)

※指定日以外の入場は不可となります

※当日に限り再入場可能(手にスタンプを押させていただきます)

【チケットに関するお問い合わせ】東京コミックコンベンション事務局 03-6261-2890

【予定出展社数】150を超える出展企業(昨年実績111社)

【イベント内容】最新技術を使った様々なゲームや体験

ハリウッドスターとの撮影会やサイン会、アメリカや世界の製品やグッズ展示、マニア向けレアグッズ展示、生パフォーマンス、ポップ・カルチャーやテクノロジー分野のリーダーインフルエンサーによるパネルディスカッション、コスプレコンテスト、コミックや映画の最新情報、企業出展(今後発売予定の製品や試作品の出展等)、個人で活動する漫画家やアニメーターの作品展示「アーティスト・アレイ」、飲食エリアでの各種フードの販売 など

【公式サイト】http://tokyocomiccon.jp/

(海外ドラマNAVI)