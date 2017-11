歌手のショーン・メンデスが、モデルのヘイリー・ボールドウィンと熱愛を噂されている。

ヘイリーは現地時間10月31日にウエスト・ハリウッドのレストラン「Delilah」でモデル仲間のケンダル・ジェナーと歌手のジャスティン・スカイとハロウィンパーティーを開催。その時にショーンとヘイリーはオープンにラブラブだったという。

目撃者はゴシップ誌「Usウィークリー」に「その夜の終わりで、ヘイリーはショーンと一緒にいました。彼らは手をつないで、お互いに寄り添っていましたよ」「最後には一緒に去って行きました」と話している。

パーティーにはほかにケンダルが噂されているNBA選手のブレイク・グリフィン、ケンダルの姉キム・カーダシアンとコートニー・カーダシアン、コートニーの恋人でモデルのユーネス・ベンジマらが出席したという。

ショーンはシングル「I Know What You Did Last Summer」でコラボしたカミラ・カベロと熱愛を噂されたことがあるほか、ヘイリーは過去に歌手のジャスティン・ビーバーと交際を伝えられ、今年3月にYou TubeやVineで有名となったキャメロン・ダラスと熱愛を噂されていた。