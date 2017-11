by Takeshi Kuboki聖書の記述と古代 エジプト の石碑の記述から、これまでに記録されていない世界最古の 日食 が起こった日付を研究者らが特定しました。これによって古代エジプトの 歴史 が修正される可能性があります。Solar eclipse of 1207 BC helps to date pharaohsANCIENT ECLIPSE | Astronomy & Geophysics | Oxford Academichttps://academic.oup.com/astrogeo/article/58/5/5.39/4159289/Solar-eclipse-of-1207-BC-helps-to-date?guestAccessKey=96454415-36e7-4640-9fde-d942f3ad00b4Oldest recorded solar eclipse helps date the Egyptian pharaohs | University of Cambridgehttp://www.cam.ac.uk/research/news/oldest-recorded-solar-eclipse-helps-date-the-egyptian-pharaohs旧約聖書の「ヨシュア記」にはヨシュアがイスラエル人をカナンへと導く様子が記されており、その中で、ヨシュアは「太陽よ、ギベオンの上に静止せよ。月よ、アロンの低原にとどまれ」と祈り、太陽が静止し月が留まることで国民が敵に復讐することができたという記述があります。「これらの言葉が実際に起こったことを記しているのだとすれば、天文学的な大イベントが起こったことになります。このテキストが本当に意味することが何なのかが問題なのです」とケンブリッジ大学の物理学者Colin Humphreys教授は語ります。Humphreys教授は実験物理学や物質科学を研究しているのですが、科学と聖書の関係にも大きな興味を寄せている人物です。今日の聖書は1611年に出版されたジェイムズ王訳を基としています。カナン征服はジェイムズ王訳では「太陽と月が動きを止めた」となっていますが、ヘブライ語のテキストを見るとその内容は「太陽と月は通常の働きをやめた」、つまり「光ることをやめた」の意味を示しています。ヘブライ語で言う「stand still(停止する)」はバビロニアの天文学のテキストで日食を示す言葉と同じルーツを持っていることからも、太陽が止めたのは「動き」ではなく「光ること」であるとする解釈が事実である可能性が高いとのことです。by Karen McQuilkinHumphreys教授や論文の共著者であるGraeme Waddington氏は、上記の内容を示した初めての研究者というわけではありませんが、これまで、聖書の記述から年代を調査することは計算が困難であるために不可能だと思われてきた部分でした。イスラエル人が紀元前1500年〜1050年の間にカナンで独立したという証拠はラムセス2世の第13王子であるメルエンプタハの石碑から明らかになっています。Humphreys教授らは地球の自転を考慮した新しい日食のコードを開発し、聖書と石碑の記述を元に計算したところ、カナンの征服が行われた紀元前1500〜1050年には、紀元前1207年10月30日午後の金環食しか存在しないことが判明。これまでの研究者は、聖書の記述にある日食を金環食ではなく皆既食と捉えていたために日時の特定に失敗していたとのこと。古代の文書では金環食も皆既食も同じ表現が使われていたのです。Humphreys教授らが発表した論文が認められることになれば、これまでには記録されていない最古の日食の時期が特定されたことになります。また、日食は歴史上の出来事を特定するためにしばしば使われるところ、Humphreys教授らが行った計算によるとメルエンプタハの統治は紀元前1210〜1209年に開始され、ラムセス2世の統治は紀元前1276年〜1210年に行われたと算出できます。ファラオの統治時期は古代エジプトの研究者にとって非常に重要ですが、Humphreys教授らの計算が認められれば、現在の通説を調整する必要が出てくるとのことです。by Jason A G