レニー・ゼルウィガー(48)が『オズの魔法使い』で知られるジュディ・ガーランドを演じると報じられており、本格的に映画界に復活。キャリアも目元も復活かと話題になっている。

【写真を見る】若返った?激変した目元も復活のレニー・ゼルウィガー/写真:SPLASH/アフロ

E!ニュースなどが伝えたところによれば『Judy(原題)』では、47歳の若さで亡くなったジュディの持ち歌の中でも特に人気のあった楽曲が使用される予定で、レニーがアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた『シカゴ』のように歌声を披露する可能性が高そうだ。

レニーが2012年から交際しているミュージシャンのドイル・ブラムホール2世と、元妻の親権争いが終息したタイミングでの発表だったことや、新作『Same Kind of Different as Me(原題)』のプレミアで、鮮やかな黄色のキャロリーナ ヘレラのドレスでレッドカーペットを歩いたレニーの目元が元に戻っていたことから、ネットユーザーやファンからは「公私ともに復活?」と話題になっており、今後の活躍が期待されている。【NY在住/JUNKO】