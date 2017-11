◆「HiGH&LOW」最終章

【HiGH&LOW/モデルプレス=11月1日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」(11月11日公開)より1日、予告編第2弾が解禁された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。すでに『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』が公開されており、シリーズ最終章で劇場版4作目となる『FINAL MISSION』では、最大の敵・九龍グループとSWORDによる最後の闘いが幕を開ける。善信吉龍(岸谷五朗)の 「大人の喧嘩を教えてやる」というセリフの通り、今作ではSWORDと九龍グループの最終決戦が勃発。九龍グループの圧倒的な勢力にコブラ(岩田剛典)が打ちひしがれるシーンや、主題歌「HIGHER GROUND feat. Dimitri Vegas & Like Mike」にのせて、SWORD、雨宮兄弟(TAKAHIRO・登坂広臣)、MUGEN(AKIRA・青柳翔)が九龍グループに立ち向かう様子がおさめられている。ほか、無名街の迫力ある爆破シーンや、九鬼源治(小林直己)のアクションシーンも。さらに、西郷(豊原功補)が語る、不正隠ぺいの秘密とスモーキー(窪田正孝)にはどんな関係があるのか?白くなってしまったスモーキーの目の意味は…?今作の見どころが満載の映像となった。また、最新作公開を記念して「HiGH&LOW」シリーズより“THE MOVIE”の名の付いた3作品を、新宿ピカデリー、名古屋・ミッドランドスクエアシネマにてオールナイトにて上映することも決定。過去3作品に加えて最新作「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の先行上映も行われる豪華なプログラムとなる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】