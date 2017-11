8,171Clip![11月3日公開]

9,014Clip![11月10日公開]

12,495Clip![11月23日公開]

13,118Clip![11月3日公開]

13,311Clip![11月23日公開]

1位:『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』

15,607Clip![11月3日公開]

11位以下も注目映画がラインナップ!

第11位:『シンクロナイズドモンスター』3,622Clip![11月3日公開]

第12位:『エンドレス・ポエトリー』3,496Clip![11月18日公開]

第13位:『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶』3,459Clip![11月3日公開]

第14位:『光』3,177Clip![11月25日公開]

第15位:『セントラル・インテリジェンス』2,972Clip![11月3日公開]

第16位:『ジグソウ:ソウ・レガシー』2,764Clip![11月10日公開]

第17位:『グッド・タイム』2,605Clip![11月3日公開]

第18位:『GODZILLA 怪獣惑星』2,604Clip![11月17日公開]

第19位:『グザヴィエ・ドラン バウンド・トゥ・インポッシブル』2,413Clip![11月11日公開]

第20位:『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』1,872Clip![11月18日公開]

※本ランキング及び記事内のClip!数は2017年10月31日時点のものです。

※Clip!は1作品につき1人1件までです。

