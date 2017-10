音ボケpopsのスタッフさんから見せてくれた1994年のわたし💦 まゆげとか前髪とかはずかしい😨💦 でも次の年には華原朋美になって歌手デビューしてたんだね💓🎵 この頃はグラビアで水着ばっかり着てたなぁ👙💕 受けたオーディションもほとんど不合格でグラビアで雑誌の撮影があると嬉しくってはしゃぎ過ぎて転んだりして…あの頃お世話になったスタッフさんに会えたらありがとうって言いたいです👱🏻‍♀️💕 #華原朋美 #グラビア #ハッシュタグがなんかw

