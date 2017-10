◆杉野遥亮は“極度の人見知り”で…

■映画「覆面系ノイズ」とは

【志尊淳・磯村勇斗/モデルプレス=10月31日】俳優の志尊淳と磯村勇斗が31日、都内にて行われた映画「覆面系ノイズ」(11月25日公開)の劇中バンド「in NO hurry to shout;」(略称:イノハリ)のスペシャルイベントに中条あやみ、杉野遥亮とともに登場した。この日は、イノハリの初ライブで生バンドを披露。終了後のトークショーにて、撮影の思い出を聞かれた磯村は、オフの日に志尊と2人で温泉に行ったという。「結構広くて、塩サウナがあって、初めてだから2人でやろうと」と塩サウナに挑戦したことを明かした。磯村は、「塩が準備されていて、お互い身体に塗りあったら、めっちゃ痛くて…(笑)こりゃだめだと思って、すっぽんぽんで2人で走って出た(笑)」と想像以上に痛かったが、「青春だなと思いました」といい思い出になったという。同じ年代のキャストが集まったため、志尊も「ドライブに行ったよね」「ご飯も食べに行ったり」と仲の良さをアピール。しかし、杉野は極度の人見知りのようで、志尊が「僕と中条ちゃんはすぐに打ち解けたんですけど、杉野くんは人見知りを発揮していて…」と話すと、杉野が寂しそうな顔をしていたため、志尊は「でも仲良くなったもんな」とフォロー。杉野は「十分仲良くなりました。人見知りたくさんしましたが、打ち解けたいとずっと思っていました」と心の中では早くみんなと仲良くなりたかったことを告白し、会場を笑わせた。{5img:center:w700:cap}今作は、「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」で甘く切ないラブストーリーを繊細で柔らかい映像で描き、興行収益20億を超えるヒットを飛ばした三木康一郎監督がメガホンをとり、「花とゆめ」連載中でコミックス累計発行部数が170万部超えの人気コミックを実写化した作品。{6img:center:w700:cap}登場人物それぞれが“伝えられない想い”を秘め、その想いを歌や音楽にのせて相手に届けるという、切なくもキュンとする片恋ラブストーリーで、全編を彩る音楽も作品の大きな魅力のひとつとなっている。イノハリは、MAN WITH A MISSIONが作詞作曲を担当した楽曲「Close to me」で11月15日にメジャーデビューすることも決まっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】