◆「HiGH&LOW」最終章、久保茂昭監督涙

◆最新作『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』

【HiGH&LOW/モデルプレス=10月31日】31日、都内にて総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』(11月11日公開)の第1弾完成披露イベント「“超”完成披露試写会 FIRST MISSION」が行われ、EXILE AKIRA、岩田剛典、青柳翔、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、小林直己、小野塚勇人、岩城滉一、加藤雅也、笹野高史、高嶋政宏、木下ほうか、中村達也、早乙女太一、EXILE HIRO(企画プロデューサー)、久保茂昭監督、中茎強監督、平沼紀久(脚本)が登壇した。シリーズ最終章となる今作。公開を間近に控え、ドラマ版から携わってきた久保監督は「3年間ハイローを作ってきたんですが、僕はコブラ(岩田)と琥珀(AKIRA)が大好きで…2人…」と感極まって涙。会場から拍手が起こると「2人に想いを込めて作ったので、ぜひ楽しんでください」と観客にメッセージを送った。感動ムードに包まれる中、TAKAHIROは「監督、現場では雨宮雅貴(TAKAHIRO)が一番好きって…」と場を盛り上げるようにコメント。AKIRAが「本当ですか!?」と疑うと、TAKAHIROは「嘘です」ときっぱり否定し、会場の笑いを誘っていた。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。すでに『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』が公開されており、シリーズ最終章で劇場版4作目となる『FINAL MISSION』では、最大の敵・九龍グループとSWORDによる最後の闘いが幕を開ける。シリーズ最終章を迎え、AKIRAは「これだけの大作を3年間続けるということは、色んな人の支えがなければできなかった」と感謝。岩田も「3年間、楽しい撮影もあったり辛い撮影もあったり、色んなことを経験させていただいた」と振り返りながら、最新作について「最後のエンドロールを観たときにグッときてしまいました。歴史を感じられる、感動できる作品になっていると思う」と自信を覗かせた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】