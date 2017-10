人気リアリティー番組「テラスハウス」の長野・軽井沢を舞台にした新シーズンが「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」のタイトルで製作されることが決定した。12月19日よりNetflixでの先行配信を皮切りに、2018年1月16日深夜24時よりFOD(フジテレビオンデマンド)で配信、1月22日深夜24時25分よりフジテレビで放送される予定。

同シリーズは、シェアハウスに同居する縁もゆかりもない男女6人の青春模様を記録したリアリティー・ショー。「台本なし」の設定で6人の共同生活を四六時中カメラで追い、彼らの友情、恋愛、夢などが映し出される。

シェアハウスの生活を巡ってトークを繰り広げるスタジオメンバーはYOU、トリンドル玲奈、徳井義実(チュートリアル)、馬場園梓(アジアン)、山里亮太(南海キャンディーズ)が続投するほか、人気急上昇中の若手俳優・葉山奨之が新たに参加。葉山はかねてから番組のファンだったようで、「ずっと観ていたテラスハウスに、まさか自分が携われるなんて信じられません。ものすごく嬉しいです! どんな事が起きるのか分からないのが‘テラスハウス’。スタジオでドキドキしながら楽しませていただきます。素直に感じた事思った事などを、皆さまにきちんと伝えられるように頑張ります!」と意気込んでいる。

同シリーズは第1弾となる「TERRACE HOUSE BOYS×GIRLS NEXT DOOR」が2012年9月12日から2014年9月29日までフジテレビ系列で放送。2015年2月14日より劇場版『テラスハウス クロージング・ドア』が公開されたのち、同年9月2日より舞台を湘南から東京に移した「TERRACE HOUSE BOYS & GIRLS IN THE CITY」が、2016年11月1日よりハワイを舞台にした「TERRACE HOUSE ALOHA STATE」がNetflixとFODで配信、地上波放送された。(編集部・石井百合子)