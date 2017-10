20160514✩ ⋆ 花束を君に贈ろう 愛しい人 愛しい人 どんな言葉並べても 真実にはならないから 今日は贈ろう 涙色の花束を君に… ⋆ #宇多田ヒカル ୨୧˙˳⋆ ⋆ ⋆ ⋆ 葉っぱに見立てたエピは 最初失敗しました(笑) 土台の緑を薄くして、 エピをよもぎで濃い色に しようと思ったら 土台濃すぎて一緒の色に😂💦 エピ見えない(笑) でも大事なパンだから記念post…୨୧˖ ⋆ 今日も素敵な出会いと楽しい時間🌸 もっと上手くなれたらなぁ。 ⋆ ………………………………………………………… #花束#パン#キャラちぎりパン#デコちぎりパン#キャラフード#デコパン#キャラパン#ちぎりパン#おうちカフェ#朝食#朝ごパン#日本一簡単に家で焼けるパンレシピ#3Dちぎりパン#ちぎりパンアート#パンアート#3Dパン#コッタ#cutefood#bread#3Dbread#breadart#homemadebread#Chigiripan#characterbread#kurashiru#pullapartbread ✩ちぎりパン一覧⇨#ashy_bread …………………………………………………………✍

