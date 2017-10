『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』のその後を描いた“衝撃”の最新作『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』(12月15日日本公開)より、日本版ポスターとC-3POが世界で初めて予告編に登場する日本版予告編が公開された。

解禁された日本版ポスターは、本作のテーマカラー“赤”がポスター全体を覆い“衝撃”の展開を予感させている。中央の主人公レイは赤いローブを着ており、左には青いライトセーバーを握りしめた伝説のジェダイであるルーク・スカイウォーカー、右には赤い十字のライトセーバーを構え素顔をさらすカイロ・レンが佇んでいる。そして最も目を引くのは「光か、闇か…」というキャッチコピー。予告編で、フォースに覚醒したレイが「教えて、私はどうすれば?」と救いを求めた先で手を差し伸べたのが“闇”を象徴するカイロ・レンであったことに全世界が衝撃を受けたばかりだが、「光か、闇か…」という言葉はレイを指しているのか?また、前作で実の父ハン・ソロを殺してもなお“闇”に染まりきれなったカイロ・レンは、祖父ダース・ベイダーへの敬意の象徴でもある自身マスクを外した素顔の状態で描かれているが、「光か、闇か…」という言葉は、まさかカイロ・レンの事を指しているのか?フォースに翻弄される2人はコピーの通り、どんな運命を辿るのだろうか。また、日本版ポスターにはレイ、カイロ・レン、ルークの他にも、レイアを初め、大人気ドロイドのBB-8、C-3PO、R2-D2の3体、そしてチューバッカの肩に乗るキュートなポーグの姿、さらに、BB-8に似た黒く丸いドロイドも確認でき、ファンにも嬉しいオールスターキャラクター登場のビジュアルとなっている。

日本版ポスターとともに日本版予告編も解禁となった。世界で初めて絶大な人気を誇るキャラクターC-3POが登場する予告編は、この日本版予告編だけ。C-3POはたくさんのキャラクターたちが登場するシリーズの中でも絶大な人気を誇り、過去すべてに登場している。1分23秒頃に登場するC-3POは“いつも通り”何かに驚いたように振り向いた姿を見せている。さらに日本版予告編では「フォースの覚醒」で大スターになったBB-8の新カットや、既に若者を中心に人気沸騰中の新キャラクター・ポーグと、豪華人気キャラクターたちが登場し、その魅力を披露。全世界の全世代から注目を集めること間違いないだろう。

フォースを覚醒させたレイと、ダース・ベイダーを継ごうとするカイロ・レン。伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの出現は何をもたらすのか?そして、“光”と“闇”の間で揺れ動く二人を待ち受ける“衝撃の運命”とは?知られざる秘密が明かされる。

■『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』

2017年12月15日(金)全国公開

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

(c) 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.