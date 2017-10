いよいよ明日10月31日はハロウィン。

各地で仮装パレードが行われ、盛り上がりを見せているのは日本だけではない。

本場アメリカのケンタッキー州コビントで開催された犬の仮装イベントでは、1匹のワンコが人々の目をくぎ付けにした。

それがこちら。

歩道を掃除中…というわけではない。モップに化けた、モップみたいな犬である。

よく、「あの犬モップみた〜い」と指をさされ、人々の笑いを誘うワンコがいるが、こちらの「Keki」がまさにそう。

ハンガリー原産のプーリーという犬種で、元々分厚い毛に覆われ毛むくじゃらなのだ。

普段からモップにしか見えないので、特別仮装させる必要もないのだが、よりリアルに見せるため飼い主が長い棒を添え、バケツの上に載せている。

言わずもが、Kekiはイベントでも注目の的に。「モップ犬発見」「みんなの人気者」「嫌なことを吹き飛ばしてくれたわ」「マジで最高」などとSNSに投稿する人が相次いだ。

中にはKekiについて詩を読む人まで。

my name is mop

i am not dog

pls dip me in

the soapy sog

i wish to clean

ur messy floor

i am not dog

i’m mop for sure pic.twitter.com/quxqimYggb

- Kate Gray (@hownottodraw) 2017年10月23日