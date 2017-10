人気デュオ・ KinKi Kids が、CDデビュー20周年を記念し、12月6日に全シングル45曲を網羅したベストアルバム『The BEST』を発売することが決定した。本作は初回盤3CD+DVD、初回盤3CD+Blu-ray、通常盤3CDの3形態。3枚組のCDには、デビュー曲「硝子の少年」(97年7月発売)から最新38thシングル「The Red Light」(今年7月発売)まで、両A面を含めて全45曲が網羅される。全曲リマスタリング音源で、通常盤のみボーナストラック「すべてのひとかけら」「Next to you」の2曲を追加収録。「Next to you」は、元THE BOOMの宮沢和史が書き下ろした珠玉のバラードとなっている。付属DVD/Blu-rayは共通の内容で、映像『KinKi Kids Party! 〜ありがとう20年〜 DIGEST』(約100分)を収録。今年7月15・16日の2日間、横浜スタジアムで行われた20周年イベント『KinKi Kids Party!〜』で横浜スタジアムの光一と中継先の剛との軽快なトークを中心に、キンキを代表する楽曲などがダイジェストで収められる。対象店舗で本作の初回盤を購入すると、先着でオリジナル・ハンドタオルを進呈。なくなり次第配布終了となる。■KinKi Kids『The BEST』収録曲▽CD 収録曲(初回盤全45曲/通常盤全47曲)【DISC1】01. 硝子の少年02. 愛されるより 愛したい03. ジェットコースター・ロマンス04. 全部だきしめて05. 青の時代06. Happy Happy Greeting07. シンデレラ・クリスマス08. やめないで,PURE09. フラワー10. 雨のMelody11. to Heart12. 好きになってく 愛してく13. KinKiのやる気まんまんソング14. 夏の王様15. もう君以外愛せない【DISC2】01. ボクの背中には羽根がある02. 情熱03. Hey! みんな元気かい?04. カナシミ ブルー05. solitude 〜真実のサヨナラ〜06. 永遠の BLOODS07. 心に夢を君には愛を08. ギラ☆ギラ09. 薄荷キャンディー10. ね、がんばるよ。11. Anniversary12. ビロードの闇13. SNOW! SNOW! SNOW!14. 夏模様15. Harmony of December16. BRAND NEW SONG【DISC3】01. 永遠に02. Secret Code03. 約束04. スワンソング05. Family 〜ひとつになること06. Time07. 変わったかたちの石08. まだ涙にならない悲しみが09. 恋は匂へと散りぬるを10. 鍵のない箱11. 夢を見れば傷つくこともある12. 薔薇と太陽13. 道は手ずから夢の花14. The Red Light15. すべてのひとかけら(通常盤のみ)16. Next to you(通常盤のみ)