超级喜欢吃火锅 运动会跑出来和同学一起吃火锅 #hotpot #fond #nice #weather #schoolday #classmate #firend #together #lunch #delicious #taste #goodmood #happy #火锅 #一起 #运动会 #午餐 #美食

A post shared by Catherineee (@catherine_minho) on Oct 18, 2017 at 6:42pm PDT