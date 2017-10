歌手のテイラー・スウィフトの「…Ready For It?」のミュージックビデオに、隠れメッセージが存在するようだ。

テイラーは現地時間26日にSFとアニメがテーマの「…Ready For It?」のミュージックビデオを公開。サイボーグのテイラーが登場し、映画『ブレードランナー2049』(日本公開中)や『ゴースト・イン・ザ・シェル』(17)にインスパイアされているという。ジョセフ・カーン監督が手がけた。

そして、新アルバム「Reputation」(11月10日発売)からのファーストシングル「Look What You Made Me Do」のミュージックビデオに隠れメッセージが存在したが、今回のビデオにもあるとファンやメディアの間で話題になっている。

フードを被ったテイラーが廊下を歩くシーンに文字が書かれているが、そこに「89」と「91」が記載されており、これは1989年生まれのテイラーと1991年生まれのテイラーの恋人ジョー・アルウィンの生まれ年を表しているのではないかとのこと。そこに関連があってか、1989年は巳年のため、「蛇年」という文字や、漢字でジョセフという文字も登場。ジョセフは恋人ジョーのこと、またはカーン監督のことではないかと憶測されている。また、「UR Gorgeous」、「All Eyes On Us」、「This Is Enough」、「I Love You In Secret」などの文字も壁に書かれており、これは曲の歌詞かタイトルだと考えられるという。テイラーは、そのフレーズのひとつである「Gorgeous」という曲を今月にリリースしている。

さらにテイラーが数字の「2」と「1」のボタンを押すシーンがあり、ジョーの誕生日が2月21日だと指摘されているほか、サイボーグテイラーが乗る白い馬は2014年のMV「Blank Space」に登場する白い馬で、サイボーグテイラーの横たわるポーズが2015年のMV「Out of the Woods」でテイラーが横たわるポーズと同じだと言われている。また、サイボーグテイラーの出す雷はテイラーの元恋人でDJのカルヴィン・ハリスの曲「This Is What You Came For」のカバー写真に登場する雷を表しているのではと噂されているが、カーン監督がビデオを公開後にツイッターでつぶやいていた「ニルス・ショーバーグ」は、テイラーが「This Is What You Came For」を書いた際に使用したペンネームであった。

そして、最後にサイボーグテイラーが透明な壁から自由になるシーンは、テイラー自身が自由になることを表していると憶測されていて、今回のミュージックビデオもメッセージ性の強いものとなったようだ。