◆「HiGH&LOW」最終章

◆衝撃的な展開を予感…SWORDのリーダーたち

【HiGH&LOW/モデルプレス=10月30日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」(11月11日公開)より、新場面カットが解禁された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。すでに『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』が公開されており、シリーズ最終章で劇場版4作目となる『FINAL MISSION』では、最大の敵・九龍グループとSWORDによる最後の闘いが幕を開ける。今回解禁となったのは、SWORD各リーダーのコブラ(岩田剛典)、ROCKY(黒木啓司)、村山良樹(山田裕貴)、スモーキー(窪田正孝)、日向紀久(林遣都)と、エリ(鈴木梨央)のソロショット。SWORD壊滅行動が遂行されコブラ、ROCKY、村山良樹、スモーキー、日向紀久がそれぞれの場所で打ちひしがれる表情が印象的。また、エリがたった一人で佇むその場所とは?衝撃的な展開を予感させるかのようなシーンとなっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】