「女性の話を途中で遮る」「女性が本人が博士号を持っている分野について説明しているときに間違いを指摘したくなる」。私たちはようやくこの現象にマンスプレイニング(mansplaining)と名前をつけ、恥ずかしい行為であることを社会的に認めるようになりました。

自信過剰と無知の交差点

マンスプレイニングという言葉は、作家のRebecca Solnit氏がつくったと言われています。同氏はこの言葉を「一部の男性がはまり込む自信過剰と無知の交差点」と定義しています。一般的には、話者(たいていは男性)が、求められてもいないのに自分の意見をくどくどと述べること。とくに、聞き手が十分な知識を持っているテーマについて上から目線で解説しようとすることを言います。

マンスプレイニングは、ごく最近まで、社会的に広く認知されないままいたるところにはびこっていました。ですので、マンスプレイナー(マンスプレイニングをしている人)たちは、自分が迷惑な行為をしていることにすら気づいていないことが多いのです。実際、多くのマンスプレイナーは、マンスプレイニングをしたことをとがめられた経験すら持ち合わせていません。

今回、米Lifehackerでは、心からマンスプレイニングをやめたい(自分がそうしているとしたら、それに気づきたい)と思っている人たちのために、ボディーランゲージの専門家らからどうすればそれに気づくことができるかを伺いました。

この記事がそもそもマンスプレイニングではないかと言われてしまうかもしれませんが、マンスプレイニングについて学んでおくことで、そのほかの迷惑行為、たとえば、ホワイトプレイニング(whitesplaining)やジェンダープレイニング(gendersplaining)、パンツプレイニング(pantsplaining)などを、自分がしてしまっていないかに注意を払えるようになります。

自分を大きく見せようとする

空間に注目すれば、マンスプレイニングの兆候を察知できます。マンスプレイナーは、意識的に、あるいは無意識的に、自分を大きく見せたり相手にプレッシャーを与えるために、空間をより多く占有しようとします。専門家によると、マンスプレイナーは、顔を極端に近づけるなど、聞き手の身体空間に侵入することさえあるそうです。また、そこまでいたらなくても、空間を占有しようとするわずかな動きを見せることもあります。たとえば、腕を組んだり、机の上に足を投げ出したり、ベルトループに手をかけたりします。

マンスプレイニングがはじまると、「男らしさの表現と本人が思っている姿勢をとろうとする」とボディーランゲージの専門家で『The Power of Body Language』の著者であるTonya Reiman氏は言っています。「腕を組むのは一般に防御の姿勢だと考えられていますが、マンスプレイナーが自分を大きく見せるためにとる姿勢でもある」とReiman氏は話します。

「多くの人が無意識のうちに、こうしたしぐさをしている」と同氏。

自分が空間をより多く占有しようとしていたり、相手との距離を詰めようとしていることに気づいたら、自分の状態をチェックし威嚇的な態度を取り下げてください。

大声で早口になる

私が好んで話すエピソードは、今年の6月にコニーアイランドのトイレ前の行列で見られた、マンスプレイニングの典型的な事例です。

年に一度のマーメイドパレードに行ったときのことです。トイレの前にできた長い行列に並んでいると、1人の酔っ払いがやってきて、列の人びとに向かって用は速く効率よくたせ、と命令しはじめました。そして酔っぱらいの男は、アンコウ(angler fish)のコスチュームを着ている若い女性を見つけると、その頭から突起物を突き出した姿がいかにアンコウみたいに見えるかを説明しはじめました。

「あんたの恰好はまるであの魚みたいに見えるぞ!」と男はわめきたてています。女性は困った顔をして、男がマンスプレイニングの泥沼にはまっていくのをじっと眺めています。「家に帰って、Googleに”anger fish”と入れてみろ、そうすれば俺が何のことを言ってるかわかるはずだ!」

男は次第に大声で早口になっていきました。一方、女性は笑みを浮かべ、静かにうなずきながら、恥の上塗りを重ねていく男を満足そうに見つめていました。私はようやく勇気を出して、「彼女は自分がどんな恰好をしているかよくわかっているわよ」と言いました。すると、男は自分をはめたといって彼女を責めはじめました。

これがマンスプレイニングの典型的なパターンであることを、『Snap: Making the Most of First Impressions, Body Language, and Charisma.』の著者であるPatti Wood氏は指摘しています。大声を出したり早口になるのは、自分が優位に立っていることを誇示するやり方の1つであり、言葉によるマンスプレイニングのよくあるパターンの1つです。

「アイデアを売り込みたい、賢く見せたいなどの欲求があると、人は早口になる。早口とは相手の話を聞かないということだ」とWood氏。

「非言語的な嘲り」に注意する

マーメイドパレードで女性にマンスプレイニングをした酔っぱらいの男も、女性のボディーランゲージを正しく読めていたら、恥をかかずに済んだかもしれません。

Wood氏は、「戦うか逃げるか」の反応がよく引き合いに出されるが、実際には脳の辺縁系は戦うか逃げるかの前に「凍りつく」という反応を起こすと言っています。

「その瞬間、人は驚いている」と彼女。「攻撃を受けたかのように、わずかにあとずさりする」

聞き手の顔に表れる反応に気をつけてください。Reiman氏は「歯を食いしばる」「顎を横にずらす」「鼻をふくらませる」などの、怒りを表すサインに注意を払うようにと言っています。こうしたしぐさを「非言語的嘲り」と同氏はよんでいます。聞かされている話に脳が不信感を抱いているときに、身体に無理やり聴いているフリをさせるときに出る動きだからです。

聞き手の非言語的嘲りのサインが、屈辱感を感じているサインに変わることもあります。目線を下げたり、首の後ろに両手を持っていくしぐさが見えたら、それは、あなたがマンスプレイニングをしていることを示すだけでなく、聞き手が会話をやめたがっているサインでもあります。「聞き手は屈辱を感じている」とReiman氏は言います。

マンスプレイニングに陥らないためのヒント

マンスプレイニングはあらゆる会話に忍び込みます。「説明」の要素を含むすべての会話が、マンスプレイニングとみなされるリスクがあることを覚えておきましょう。でも、それでいいのです! 社会のパワーバランスは何千年もの間、間違った在り方をしていました。適正化がはじまってまだ数十年しか経っていません。しばらくは、過剰な補正が入ることは仕方がないことです。以下、マンスプレイニングの落とし穴に陥らないよう、心に留めておくべきいくつかのヒントを紹介します。

1. 電話をするときは電波状況に気をつける(または電話で話すのは避ける)

悪い電波状況のなか電話で話すと、自分がマンスプレイニングをしていることを示す非言語的な手がかりを拾いづらくなる、とWood氏は言っています。

電波状況がよければ、相手の息遣い、声の抑揚、大脳辺縁系がどう反応しているかを聞き取ることができます。聞き手ががあなたの話を本当に聴いているか、理解しているのか、していないのかがわかるのです。

電波状況が悪いと、驚きを示す息を呑み込むしぐさや、声に表れる感情など、さまざまな手がかりを見逃してしまいます。そして、会話に生まれる沈黙を埋めるために、話し手は声を大きくしたり、長々と喋り続けたりします。

2. マンスプレイニングの存在に気づく

マンスプレイニングをするたびに必ず糾弾されるとはかぎりません。ですので、自分の発言すべてに気を配り、マンスプレイニングが紛れ込んでいないかチェックする必要があります。「最低でも聞き手の立場にたって考える努力をしなければならない」とReiman氏は言っています。

「そうするための1番いいやり方は、異性の前にいるときに自動操縦のスイッチを切ることです」と彼女。

逆の立場で見てください。もし相手が、あなたがその人に話しているようなやり方で話してきたとしたら、見下されていると感じるでしょうか? もしそうなら、話し方を変えなければならないということです。

3. Twitterには近づかない

Twitterはマンスプレイナーの巣窟です。サイトの構造上、相手のことを何一つ知らなくても、簡単に反対意見を言えるようになっているからです。あなたが気候変動についていちゃもんをつけようとしている女性は、NASAの科学者かもしれません。国旗に敬意を表することについて文句を言っている相手はイラク戦争の退役軍人かもしれないのです。Twitterで、あるジャーナリストの記事について本人を批判しているあなたが、実は記事を少しも読んでいないなんてこともあるのでは? Twitterはその匿名性のおかげで、自分がよく知らない話題についても簡単に議論をふっかけることができます。

Twitterの140文字制限は、この点においては、悪い作用しか及ぼしません。Twitterは、女性に「いや、実際にはね」と何にでもいいがかりをつける「自称なになに」でいっぱいです。

Twitterで避けるべき言動の事例がこちらで紹介されています。また、それがマンスプレイニングかどうかを調べるフローチャートもあります。

最も簡単に見分ける方法

ノースイースタン大学で行動分析プログラムのディレクターをしているLaura Dudley氏は、自分がマンスプレイニングをしているかどうかが確実にわかる方法が1つあると言います。

「あなたがいま何かを説明しているのは、相手からそうするように頼まれたからですか?」

答えがノーなら、もうおわかりですね。おそらくあなたはマンスプレイニングをしています。

