信頼して子供を預けていた母親だが、その気持ちが大きく裏切られた。このほど米マサチューセッツ州が運営する心の問題を抱える子供たちをケアする寄宿施設が、母親の許可なく勝手に女児の髪を丸刈りにした。母親は現在、この施設を告訴する準備をすすめているという。『CBS News』『NBC Boston』『The Sun』などが伝えている。



米マサチューセッツ州に暮らすデニース・ロビンソンさんは、同州ドラカットにある寄宿施設「Little Heroes Group Home(リトルヒーローズ・グループホーム)」に預けていた娘のトルーちゃん(7歳)が丸刈りの姿で自宅に戻ってきたことに驚愕した。



トルーちゃんは感情のコントロールが難しいなど心に深刻な問題を抱えていたため週の数日は自宅で過ごし、残りは寄宿施設で暮らすという生活を送っていた。娘を預けるとなれば施設への全面的な信頼は不可欠であろう。しかしデニースさんは、「娘さんのことで何かあればきちんと連絡します」と伝えられていたその言葉に大きく裏切られることになった。



10月14日、トルーちゃんは腰まで伸ばした長い髪を二つのポニーテールに結わえて施設に向かった。しかし施設のスタッフが「衛生面に問題がある」という理由でトルーちゃんを地元のヘアサロンに連れて行ったのだ。サロンのボランティアスタッフに丸刈りにされたトルーちゃんは、「髪を剃れば、今度はまっすぐな毛が生えて来るよ」と言われたという。



怒り心頭となったデニースさんは、この施設を告訴する準備を進めている。デニースさんの弁護士であるリチャード・ケンデル氏は「白人と黒人の血を持つ7歳児に、サロンのボランティアは酷い差別発言をしたのです」と述べ、デニースさんも「衛生面の問題と言われましたが、娘の髪は全く問題ありませんでした。シラミが湧いていたわけでもドレッドヘアにしていたわけでもありません。施設側は全く連絡を寄越さず、私の同意を得ずに娘の髪を剃ったのです。娘にとっても非常に不愉快ですし、何かあれば親に連絡するといった施設側の約束をきちんと守ってもらいたい」と語っている。



デニースさんは今後、トルーちゃんをこの施設に預けることを辞める予定だそうだ。施設側は「個人のプライバシーに関することなので詳細は明らかにはできない。しかし状況は調査中であり、必要ならば適切な対応に当たる」と話している。このニュースを知った人からは「くせ毛を剃った後にはストレートの髪が生えて来るって…どれだけ馬鹿なの」「なにそれ!? その施設スタッフ、“最悪”としかコメントしようがない」「髪質で“不衛生”って批判を受けたこの子がかわいそうすぎる」「この子はサポートが必要でこの施設に来ていたんでしょう? 更にトラウマを与えてどうする」といった声があがっている。



画像は『Denise Robinson 2017年10月18日付「Before and after her hair is gone.. Tru has a fade. We did not give anyone permission to do this!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)