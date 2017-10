久々の澤ちゃん 終わりにご飯いきました。 無事に車を駐車場に停めれたんだけど2人ともクソデブなのか左右から出れず危うく閉じ込められるとこでした。すぐ出たから良かったものの。 ロックバーが上がってたら出れないしお金も払いに行けないしで、危うくその場で謎の一泊するとこだった。 初めて痩せようと思った。 うちらってデブなんだねって笑ったしょうもない時間でした。 そんな事件が起きた久々の再会🍕 #みんなも気をつけて #互いに三十代になった事に驚き #あの凄い童貞だった澤ちゃんが二児の父で31歳なんて

