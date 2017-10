「史上最高クラスの三日月ヘア」と言われたら、どんな髪型を想像するでしょうか?

うなるほど再現度の高い三日月をご覧ください。

Barber: What kinda cut you want?



おお、完璧!

そうか、美しい湾曲を作るには髪とヒゲを縛ればいいんだ……。その発想の時点で参りましたと言いたくなりますね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ドリームワークスを連想した。





↑この男が家に来て、「こんにちは、ドリームワークスのCEOです、このヘアスタイルはどうでしょうか」と言うのを想像した。その写真の表情で。



●「僕が君の月になるよ」



↑完全に勝者だな。



↑どっちかというと「僕が君のカートゥーンになるよ」って感じだ。



●きっと最高のアングルじゃなくても、すばらしく見える気がする。



●彼はとてもうれしそうだ。



●笑わずにいられない。はははははは。



●マクドナルドのこのCMを思い出したよ。

[動画を見る]

Mac Tonight Commercial - YouTube



↑たしかに。

[画像を見る]



●彼がトルコ人ならいいなぁと思うよ。

[画像を見る]



●自分がこんなヘアスタイルを理容師に頼んだら、出入り禁止になりそう。



モテるかどうかは謎ですが、注目を集めることは間違いなしのヘアスタイルです。