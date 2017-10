この横断報道では、直後にある事故が発生します。

比較的小さなアクシデントではあるのですが……。

「予測できたら天才!」な結末をご覧ください。

Always be alert on crosswalks

歩行者や車を注意深く見ていても……。



特に何も起こりません。



ところが……。

標識が倒れた!?

スクーターの男性に直撃!

転がり落ちる男性。

まさか横断歩道で、こんな災難が襲って来るとは思いもよらず、見事にノックアウトされてしまいました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●予測すらできなかった。



↑何が起こるのか、ずっとびくびくして見たよ。

そうしたら、そんな大したことはないな。



↑だけど見た目よりずっと痛いと思う。標識はスチール製なので直接頭に当たっているし。



↑確かに痛いと思うよ。だが車やバイクに轢かれるよりはいい。



↑そんなたいしたことはない? その標識はとても高い位置にある。簡単に頭骨骨折するよ。



↑だからヘルメットは着用するべきなんだ。



●左下にいた歩行者たちはバスに吸い込まれていった。



↑いったい何が……?



↑歩行者に集中していたので、バスが来たのもわからなかった。



●むしろ、なぜスクーターで横断歩道を渡っているのかがわからなかった。



●誰も助けないところがすごいな。



↑同じことを思った。



●中国だから誰も助けないのかな。助けたら病院費用を請求されるのかも。



標識が直撃したらと思うと、スクーターの男性が倒れるのも当然ですね。

横断歩道では右・左……そして上(?)も気をつけましょう。