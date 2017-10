01.

「なんで?どうして?」

の質問攻め

冗談が通じない

02.

どうしようもない褒めベタ

03.

世間体が最優先

心ここに在らず

04.

夕方になると途端に

連絡を入れてくる

05.

セックスの後

パッタリ連絡が止まる

06.

思い通りにいかないと

すぐにイライラする

07.

聞いているようで

まるっきし聞いてない

雑なコミュニケーション

08.

不満の原因を省みず

取り繕おうとばかりする

09.

自分の都合で

優しく接してくる

Licensed material used with permission by Elite Daily