iPhone Xの予約受付開始と同時に予約したのに発売日配送分が予約できなかった、と落ち込んでいる方には朗報かもしれません。iPhone Xを予約した海外の購入者の一部から、配送予定が2週間ほど早まった、との報告が寄せられています。

日本時間10月27日16時01分、世界同時に開始されたiPhone Xの予約受付は、初期出荷の激しい争奪戦となり、開始直後に予約できた人でも11月3日の発売日に届かない人が多く出ています。



しかし、予約完了時点にはApple Storeで11月10日〜17日と案内されていた出荷予定が、発売日の11月3日に変更された、との報告がMacRumorsの読者フォーラムやTwitterに相次いでいます。



MacRumors読者のcolinさんが、iPhone Xの256GBモデルをT-Mobileの契約付きで予約した時点では、配送予定日は「11月10日〜17日」と案内されていました。







しかし、数時間後にApple Storeの注文状況をチェックしたところ、配送予定日が発売日である11月3日に変更されていました。







同様の変更があった購入者からの喜びの報告は、Twitterでも見られます。



What a nice surprise. My 64GB White iPhone’s original ship date was Nov. 10-17. Just moved to Nov. 3rd. 🤓

— Katie (@KatieFloyd) 2017年10月27日