佐藤寛太×美沙玲奈『イタズラなKiss THE MOVIE』をFODで独占配信

フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」にて、『イタズラなKiss THE MOVIE〜ハイスクール編〜』『イタズラなKiss THE MOVIE2〜キャンパス編〜』が独占配信されることがわかった。



本作は、累計発行部数3500万部越えの伝説的少女漫画『イタズラなKiss』(多田かおる/集英社「別冊マーガレット」)が原作。1990年に連載がスタートしてから27年、その人気は衰えることなく、世代を超えた“永遠の乙女のバイブル”として日本のみならず世界中でドラマ化、また舞台化、アニメ化され、愛され続けている。



『イタズラなKiss THE MOVIE』は、「ハイスクール編」が昨年の11月、「キャンパス編」が今年1月に上映。続く「プロポーズ編」は11月25日より公開となる。IQ200の天才イケメンで女子の憧れの的・入江直樹を演じているのは、劇団EXILEの佐藤寛太。また、ドジでおバカだけど友達思いのポジティブヒロイン・相原琴子を美沙玲奈が演じている。そんな二人を取り巻く個性的な仲間たちには、山口乃々華(E-girls)、大倉士門、灯敦生らが名を連ねる。さらに、琴子の父役を陣内孝則、入江の父役を石塚英彦、母役を石田ひかり(ハイスクール編)、鈴木杏樹(キャンパス編)が好演。入江と琴子のドタバタカップルによる胸キュン純愛ストーリーが、原作に忠実に映像化され、ハイスクール編、キャンパス編、そしてプロポーズ編と3作品にわたり描かれる。



2作の配信は、10月28日(土)よりスタート。その他、FODでは『イタズラなKiss〜Love in Kiss』『いたずらなKiss2〜Love in Tokyo』(日本版ドラマ)、『いたずらなKiss〜 Playful Kiss』(韓国版ドラマ)、『イタズラなKiss〜Miss in Kiss』(台湾版)も視聴することができる。