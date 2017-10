映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』とYogee New Wavesのコラボレーションによる“SAYONARAMATA”のPVが公開された。11月4日から公開される森ガキ侑大監督、岸井ゆきの主演の映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』。“SAYONARAMATA”はYogee New Wavesによる書き下ろしの主題歌で、今年5月に発表されたアルバム『WAVES』に収録されている。公開されたのは、森ガキ監督が同曲からインスピレーションを受けて新たに撮り下ろしたもの。岸井ゆきのが主演し、映画のその後を描いた内容となり、岸井演じる映画の主人公・吉子がYogee New Wavesのライブを見るためにライブハウスに向かうまでの1日を映し出している。撮影は今年9月に関東近郊で行なわれた。■岸井ゆきののコメント圧倒的なさよならのうたなのに、とても優しく、清々しい。さよならは終わりじゃなくて出会ったことの続きなんだなぁと思いました。タイトルとは裏腹に、青空の似合う映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』の主題歌にピッタリです。森ガキ監督とヨギーのみなさんと一緒に作品ができて嬉しいです。たくさんの人に届きますように。■森ガキ侑大監督のコメントヨギーとの出会いは自分の人生観を変えるスイッチを押された気がします。出会ってからはいつも頭と心の中でヨギーのメロディが響きだすんです。そんな大好きなアーティストのMVを演出できる幸せを噛み締めながら、スタッフと一緒にワイワイしながら作りました。今回のMVは今までのヨギーのMVのテイストと違います。新たな化学反応をみなさんにお見せしたいと思っております。■角舘健悟(Yogee New Waves)のコメント「さよならまた」この小さなキーワードは、あなたにとってどんな別れなのか。そして、どんな出会いだったのか。このMUSIC VIDEO を見て、僕はそんなことをふと思いました。この作品を作るにあたって、関わってくださった森ガキチームの皆さんと岸井ゆきのさんに多大なる感謝です。