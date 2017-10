『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のスピンオフとして、全米の話題を呼んだ最新作『クリミナル・マインド 国際捜査班』。そのシーズン1がいよいよ12月6日にDVDレンタル&発売、一挙デジタル配信開始となる。『クリミナル・マインド』といえばプロファイリング。過去の膨大な犯罪データをもとに、犯人の具体的な人物像や行動パターンを分析して割り出し、次なる犯行を阻止して逮捕へとつなげていく。エリート・プロファイラー集団である行動分析課(通称BAU)がアメリカ国内で起こる、ありとあらゆる異常犯罪を解決していくのが『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』。これに対し、国外で起きた凶悪犯罪にアメリカ人が巻き込まれた場合に出動し、現地の捜査機関と連携を組んで被害者の救出に全力を尽くす特別捜査チーム(通称IRT)が世界を舞台に活躍するのが新シリーズ『クリミナル・マインド 国際捜査班』だ。本家と同じくプロファイリングを駆使した犯人とのスリリングな頭脳戦の面白さに加え、文化も言葉も価値観も全く違う異国で様々な壁にぶち当たりながら、事件の真相へと迫っていくIRTチームの活躍から目が離せない。スペインやフランス、タイにキューバなど、世界各国が舞台となった本作の第4話では、東京が舞台となる。規則や前例を重んじ融通の利かない日本の警察に、主人公たちが悪戦苦闘する様子は日本人として大いに心当たりがあるだけに思わず共感してしまう。そんな警察の1人として小澤征悦が刑事役で登場している点も注目だ。また、チーム・リーダーの捜査官ジャック・ギャレット役として、『フォレスト・ガンプ/一期一会』や『アポロ13』でお馴染みのゲイリー・シニーズが出演。シニーズといえば、大ヒット犯罪ドラマ『CSI:ニューヨーク』の刑事マック・テイラー役でもお馴染みだが、2013年に同作が終了して以来、久々のテレビシリーズ復帰となる。また、彼の右腕的な存在の捜査官マシュー・シモンズ役には、『ウルヴァリン:X-MEN ZERO』などハリウッド映画でも活躍するイケメン韓流スター、ダニエル・ヘニー。日本でも大勢の女性ファンを持つスターだけに注目度も高い。さらに、本家シリーズからはロッシ役のジョー・マンテーニャとガルシア役のカーステン・ヴァングスネスもゲスト出演する。1話完結の見やすさと、リアルに描き出された異常犯罪への緊迫感は『クリミナル・マインド』ファンならずとも目が離せない。『クリミナル・マインド 国際捜査班 シーズン1』は12月6日にDVDリリース&一挙デジタル配信開始! 『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 シーズン11』は11月8日よりDVDリリース&全話一挙デジタル配信開始となる。