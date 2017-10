Great, now I know what Mario's nipples look like. pic.twitter.com/OnZhmL7hNR— Mark Serrels (@Serrels) 2017年9月13日

NOOOOO MARIO ISN'T SUPPOSED TO BE SHIRTLESS— Dan Ryckert (@DanRyckert) 2017年9月13日

The real question is, why does Mario have nipples but Link doesn’t?? pic.twitter.com/Bpupc7vJw5— amanda (@amandajanoski) 2017年9月23日

dear everyone tweeting about shirtless Mario and his nipples: like, it'd be weird if he DIDN'T have nipples, right?— Samit Sarkar (@SamitSarkar) 2017年9月13日

Woah! Look what happens if you zoom right in on Mario's nipples pic.twitter.com/4miOKt954Z— Ian Higton (@IanHigton) 2017年9月13日

You mean It's not canon anymore ??!? pic.twitter.com/2hO1nrKBEa— ♄ (@HalviI) 2017年9月13日

ted pic.twitter.com/ztJeq1PIkl— Ben Rosen (@ben_rosen) 2017年9月13日

Today was the first ever in-game appearance of Mario nipples, though a previous pieces of Nintendo-approved art has shown them before pic.twitter.com/zVc6yhFrW9— Henry Gilbert (@hEnereyG) 2017年9月13日

come one come all, gather around boys and girls for the mythical mario penis pic.twitter.com/YlvmZr60kM— Aubrey Cottle (@Kirtaner) 2017年10月25日

ついに発売されたNintendo Switch版 スーパーマリオ の「 スーパーマリオ オデッセイ 」。日本だけでなく世界中でも好調なNintendo Switchで登場する3Dマリオの最新作ということで大きな注目を集めていましたが、発売前に大きな話題となったのは「マリオの乳首」でした。Shirtless Mario is here to ruin all of your happy childhood video game memorieshttp://mashable.com/2017/09/14/mario-shirtless-nipples-nintendo/話題となった「マリオの乳首」が登場したのは9月14日に配信されたNintendo Direct。スーパーマリオ オデッセイ [Nintendo Direct 2017.9.14] - YouTubeこの上半身裸の乳首マリオに対して、多くのユーザーが反応します。「最高だ、今俺はマリオの乳首がどうなっているか知ったぜ」という肯定的(?)な意見のユーザーから……「ノ〜〜〜〜!マリオはシャツレス対応すべきはなかった」と、否定的な意見のユーザー。さらには、「本当に謎なのが、なんでマリオは乳首があるのにリンクにはないの??」とリンクの乳首も見せろと言わんばかりのユーザーまで。「みんながシャツなしマリオと彼の乳首についてツイートしてる。例えば、もしもマリオに乳首がなかったら奇妙だとは思わないかい、そうだろ?」と、乳首アリ派とナシ派の論争を収めようとするユーザー。中にはマリオのアイデンティティともいえる「ヒゲ」を乳首にプラスして流行に乗ろうとする人もいました。2004年にゲームボーイアドバンスSPで登場したのタトゥー入りマリオは何だったんだ!というツイート。著名人としては、アメリカの上院議員であるテッド・クルーズ氏もマリオの乳首ツイートをリツイートしていることが発見されています。「ゲームの中でマリオの乳首が登場したのは初になるけど、それより前からマリオに乳首があることは証明されていたわ」という、マリオの乳首事情に詳しい人によるツイートも。さらに、もっとスゴイものをマリオはモロだしにしていたぞ、というツイート。これはコミックボンボンで連載されていた本山一城さん作の「スーパーマリオランド」のひとコマ。これらのツイートのリツイート数やお気に入り数を見れば、いかにマリオの乳首が大きな注目を集めたのかがよくわかりますが、実際に「マリオの乳首が大勢の注目を集めた」ことはデータとしても残っています。Thousands React to Mario’s Nipples in Super Mario Odyssey Promotion | Brandwatch調査会社のBrandwatchが乳首マリオが登場した9月13日(現地時間)と翌日の14日に、Twitter上で「シャツレス」「トップレス」「乳首」などのワードと共にマリオについて言及しているツイートについて調査したところ、なんと乳首マリオ登場からわずか1日程度で2万7250件ものツイートを発見することができたそうです。以下のグラフは9月13日から14日までに投稿された乳首マリオ関連ツイートの、投稿時間をまとめたもの。「Nintendo Directの中で乳首をさらすマリオが登場した」と報じられたのが現地時間の18時頃で、ピーク時には1時間当たり約4000件もの「乳首マリオに関するツイート」が見られます。以下は「乳首マリオに関するツイート」の中で、どのようなワードが頻出したのかを示すもの。多くの人が「chest hair(胸毛)」について言及しており、Brandwatchによれば「マリオに胸毛が生えていなかったことに多くの人々は驚いていた」とのこと。「乳首マリオに関するツイート」を投稿したユーザーの男女比は、男性が66%で女性が34%。なお、10月27日発売となったスーパーマリオ オデッセイを、上半身裸の乳首マリオのままプレイするという配信動画「Super Nipple Odyssey(スーパー乳首オデッセイ)」も登場しており、まだまだマリオの乳首への注目度は低下していないことがわかります。!giveaway | Super Nipple Odyssey, 24 Hour Stream - YouTube