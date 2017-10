昨年公開された映画『デスノート Light up the NEW world』を劇場公開時から再編集した特別版が、11月17日に日本テレビ系の「金曜ロードSHOW!」でテレビ初放送されることが発表された。

本作は原作・大場つぐみ、作画・小畑健による人気コミック「デスノート」を基にした映画『DEATH NOTE デスノート』二部作の続編。名前を書かれたら死ぬ“デスノート”をめぐる、キラこと夜神月(藤原竜也)と世界的名探偵・L(松山ケンイチ)の死闘から10年。死神界から6冊のデスノートがもたらされて再び狂い始めた世界で、捜査官・三島(東出昌大)、Lの後継者・竜崎(池松壮亮)、キラの信奉者・紫苑(菅田将暉)による壮絶な戦いが繰り広げられる。

今回の発表に際して東出は「台本を初めて読んだとき、すべてが明らかになるクライマックスに興奮しました。今回のテレビ初放送で、多くの方に観てもらえることが、とても楽しみです」とコメント。メガホンを取った佐藤信介監督は「テレビ初登場ということで、さらに劇場公開時のものから再編集された『デスノート Light up the NEW world』。また一味違った世界を楽しんでいただけると嬉しいです」とメッセージを送っている。(編集部・海江田宗)

『デスノート Light up the NEW world』は11月17日よる9時より放送