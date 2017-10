日本のコンビニは便利で、歯ブラシなどのような生活必需品も買える。売られている食べ物も、日本の食品安全法が厳しいので安心して食べられるーー。

あらゆる分野のガイドを掲載しているWebサイトTHE MANUAL の編集者、Amanda Gabriele さんは“The Weird and Wonderful World of Japanese Convenience Stores”(日本のコンビニの奇妙で素晴らしい世界)と題し、東京を訪れた時にコンビニを利用した経験を投稿しています。

その内容は、上記にある通り日本のコンビニを絶賛するものでした。

日本人にとっては当たり前にある存在でもあり、海外の人たちに喜ばれていることは嬉しいばかりですが、それにしてもコンビニのどんなポイントが彼らにとっての魅力になっているのでしょうか。

この「ガイド」を読んだ感想や日本のコンビニについて言及しているSNSの投稿を探ってみました。

I’ve esplained the wonders of Japanese convenience stores to anyone who’ll listen. This is a good write up https://t.co/qmfAWxSSvs

- Oh Maui (@oilang__) 2017年10月18日