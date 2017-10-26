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Interview with
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Givanildo Vieira de Sousa ¡ÈHulk¡É
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1986.7.25¡Ê31ºÐ¡Ë180cm / 85kg FW BRAZIL
PLAYING CAREER
2004 Vitória
2005-08 Kawasaki Frontale (JPN)
2006 Consadole Sapporo (JPN)*
2007 Tokyo Verdy (JPN)*
2008 Tokyo Verdy (JPN)
2008-12 Porto (POR)
2012-16 Zenit (RUS)
2016- Shanghai SIPG (CHN)
*on loan
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Photos: Jorge Ventura, Getty Images