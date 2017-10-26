1Ëü¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤¬¥Æ¥ìÄ«¤Ç¡¡¡Ø¤·¤ó¤Î¤¹¤±ÂÐ¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤â
¡Ø´Ø·¸¼Ô¡õ¥Õ¥¡¥ó1Ëü¿Í¤¬¥¬¥Á¤ÇÅêÉ¼¡ª¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤¬11·î12Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë¡Û
11·î12Æü21:00¤«¤é¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ±Æü¤ÎÃë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È20¤òÁª½Ð¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¤«¤é¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤ÏÌó50¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥¸¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥¹¥é¤ä¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡¢¥ß¥Ë¥é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ø½Ã¤¬ÅÐ¾ì¡£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²ø½Ã¤ÎºîÉÊ¤Ï11·î19Æü¤ËBSÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦º´Ìî»ËÏº¤äÍÂ¼º«¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀ¾²¬ùþÇÏ¡¢¼áÍ³Èþ»Ò¡¢¶â»Ò¾º¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤¬¥´¥¸¥é¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¤ª´ê¤¤¡ª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥´¥¸¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤·¤ó¤Î¤¹¤±ÂÐ¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ò11·î10Æü¤ËºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥éÁü¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGODZILLA ²ø½ÃÏÇÀ±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥´¥¸¥éÁü¡×¤Î2ÂÎ¤¬11·î16Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÄÃæÍµÆó¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥´¥¸¥é¤Ï¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤Î±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ»£µ»½Ñ¤¬¶î»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ´Ñ¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¡£50Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤·¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸å¤ÎÀ¤³¦¤Î±Ç²è³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥´¥¸¥éºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë²ø½Ã¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ø½Ã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Â¸ºß¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¹¥¤¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿º´Ìî»ËÏº¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¬ÆÃ¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡ªÅö»þ¤ÎÀ©ºî¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤âÊ¹¤±¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Ï½é´ü¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...¡£¤Ç¤âº£Æü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¼á¡ÊÍ³Èþ»Ò¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£Æü¤³¤Î¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤½¤Î»þÂå¤ÈÅö»þ¤Î¼«Ê¬¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ËÍ¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î±Ç²è¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½º£Æü¤ÎÁíÁªµó¤Ï¤è¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Ë¤«¤¯VTR¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¡¼¥¯¤è¤ê¤â¡ÖÁá¤¯VTR¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£º´Ìî»ËÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥´¥¸¥é¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï±Ç²è´Û¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TV¤äPC¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²û¤«¤·¤¤²ø½Ã¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥É¥ó¤ä¥¬¥¤¥¬¥ó¤Ê¤É¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Ê...¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÂ¼º«¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡Ö¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢¥´¥¸¥é63Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò2»þ´Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ìÔÂô¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤âº£²ó²þ¤á¤Æ¥´¥¸¥éºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉÝ¤¤²ø½Ã¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤²ø½Ã¤â¤¤¤ë¡£»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£63Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·ºî¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥´¥¸¥é¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥¸¥é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµõ¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸½¼Â¤Ë¡ÈÌÀÆü¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¡É¤ò¡¢¥´¥¸¥é¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¿¤À¤Î»Ò¶¡¸þ¤±²ø½Ã±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤¸«Êý¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë¡Û
11·î12Æü21:00¤«¤é¤Î¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ±Æü¤ÎÃë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó1Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¥Ù¥¹¥È20¤òÁª½Ð¤·¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¤«¤é¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤ÏÌó50¼ï¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥¸¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥â¥¹¥é¤ä¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡¢¥ß¥Ë¥é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ø½Ã¤¬ÅÐ¾ì¡£1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²ø½Ã¤ÎºîÉÊ¤Ï11·î19Æü¤ËBSÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¤È¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦º´Ìî»ËÏº¤äÍÂ¼º«¡¢¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀ¾²¬ùþÇÏ¡¢¼áÍ³Èþ»Ò¡¢¶â»Ò¾º¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤¬¥´¥¸¥é¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡Ø¤ª´ê¤¤¡ª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥´¥¸¥é¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2016Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤·¤ó¤Î¤¹¤±ÂÐ¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ò11·î10Æü¤ËºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüËÜ¼Ò1³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥éÁü¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØGODZILLA ²ø½ÃÏÇÀ±¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¥´¥¸¥éÁü¡×¤Î2ÂÎ¤¬11·î16Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÅÄÃæÍµÆó¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥´¥¸¥é¤Ï¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤Ë±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿ºîÉÊ¤¬¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þÂå¤Î±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ»£µ»½Ñ¤¬¶î»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ´Ñ¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¡£50Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤·¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸å¤ÎÀ¤³¦¤Î±Ç²è³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥´¥¸¥éºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë²ø½Ã¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ø½Ã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Â¸ºß¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¹¥¤¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÀÅÄ¸÷¡ÊÇú¾ÐÌäÂê¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿º´Ìî»ËÏº¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¬ÆÃ¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡ªÅö»þ¤ÎÀ©ºî¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤âÊ¹¤±¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Ï½é´ü¤Î¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...¡£¤Ç¤âº£Æü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤È¡¢¼á¡ÊÍ³Èþ»Ò¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£Æü¤³¤Î¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤½¤Î»þÂå¤ÈÅö»þ¤Î¼«Ê¬¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤¬½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ËÍ¤Ï¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î±Ç²è¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½º£Æü¤ÎÁíÁªµó¤Ï¤è¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤Ë¤«¤¯VTR¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥È¡¼¥¯¤è¤ê¤â¡ÖÁá¤¯VTR¤¬¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£º´Ìî»ËÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º£¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥´¥¸¥é¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï±Ç²è´Û¤Ç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢TV¤äPC¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²û¤«¤·¤¤²ø½Ã¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥É¥ó¤ä¥¬¥¤¥¬¥ó¤Ê¤É¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Ê...¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡Ù¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÍÂ¼º«¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡Ö¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡×¤Ï¡¢¥´¥¸¥é63Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò2»þ´Ö¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ìÔÂô¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡ª
ËÍ¤âº£²ó²þ¤á¤Æ¥´¥¸¥éºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÉÝ¤¤²ø½Ã¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤²ø½Ã¤â¤¤¤ë¡£»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£63Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿·ºî¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥´¥¸¥éÁíÁªµó¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤ÎÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥´¥¸¥é¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥¸¥é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµõ¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸½¼Â¤Ë¡ÈÌÀÆü¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¡É¤ò¡¢¥´¥¸¥é¤¬¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤Ç¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¿¤À¤Î»Ò¶¡¸þ¤±²ø½Ã±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿¼¤¤¸«Êý¤¬½ÐÍè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£