『レオン』『フィフス・エレメント』『LUCY/ルーシー』などの話題作で知られるリュック・ベッソン監督が手がけた最新SF映画『Valerian and the City of a Thousand Planets』の邦題が『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』に決まり、2018年3月に全国公開されることが決定。あわせて場面写真が解禁となった。本作は、『スター・ウォーズ』にも多大な影響を与えたSFコミックの金字塔「ヴァレリアンとローレリーヌ」を原作に、銀河をパトロールする美男美女コンビが全宇宙の存亡を揺るがす陰謀に立ち向かう姿を描いた作品。28世紀の宇宙を舞台に、自由奔放なイマジネーションとエキサイティングなアクションが炸裂する、最新鋭のVFX技術とベッソンの夢が詰まった壮大なオモチャ箱映画だ。宇宙を守る任務を帯びたスペシャル・エージェントのヴァレリアンとローレリーヌは、星から星へと飛び回り、ある時は失われた高度な文明を探り、ある時はアクの強い闇商人と渡り合う。そしてプレイボーイでもあるヴァレリアンのもう1つの目的は、なんとしても愛するローレリーヌの心を射止めること。コミックが誕生した1967年から愛され続ける主人公であり、銀河を守る任務を帯びたエージェントのヴァレリアン少佐役には、『アメイジング・スパイダーマン2』『クロニクル』『ディーン、君がいた瞬間』のデイン・デハーン。彼の頼れる相棒にしてクールビューティーのローレリーヌ軍曹役には、イギリスを中心にファッションアイコンとして数々のファッション誌を飾り、女優に転身。『スーサイド・スクワッド』では魔女に取り憑かれた考古学者を演じたカーラ・デルヴィーニュ。ほかに、クライヴ・オーウェン、イーサン・ホーク、クリス・ウー、ジョン・グッドマン、ハービー・ハンコック、ルトガー・ハウアーらが仲間・敵・謎めいたキャラとしてスクリーンを彩る。また、ポップス界のスーパースター、リアーナが銀河系SFエンターテインメント作品に初挑戦している。解禁となった場面写真は、スペシャル・エージェントとして宇宙の様々な場所で任務に挑むヴァレリアンたちのワンシーン。私服の2人は、アロハシャツに短パンとまるでバカンス中のようなラフな格好だが、その表情には遊んでいる様子はみじんもない。2人の身に一体何が起きたのか? ヴァレリアンとローレリーヌが広大な宇宙を舞台にどんな活躍を見せるのかが気になるビジュアルとなっている。