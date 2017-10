映画『レオン』『フィフス・エレメント』『LUCY/ルーシー』など、数々の名作を世に送り出してきたリュック・ベッソン監督のSF超大作『Valerian and the City of a Thousand Planets』の邦題が『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』に決定し、2018年3月に日本公開されることが明らかになった。

ベッソン監督が30年を超えるキャリアにおいて最大のスケールで贈る本作は、『スター・ウォーズ』にも多大な影響を与えたSFコミックの金字塔「ヴァレリアンとローレリーヌ」を原作に、28世紀の宇宙で銀河をパトロールするスペシャルエージェントのヴァレリアンとローレリーヌが、全宇宙の存亡を揺るがす陰謀に立ち向かうさまを、最新鋭のVFX技術を駆使して描いた超大作。

銀河を守るという任務をこなしながら、愛するローレリーヌの心を射止めたいとも願う、プレイボーイなヴァレリアン少佐役には、『アメイジング・スパイダーマン2』などのデイン・デハーン。その相棒にしてクールビューティーのローレリーヌ軍曹を演じるのは、ファッションモデルから女優に転身した、『スーサイド・スクワッド』などのカーラ・デルヴィーニュだ。そのほかにも、世界的歌姫のリアーナや、クライヴ・オーウェン、イーサン・ホークといった豪華キャストが集結している。

今回公開された場面写真では、連邦捜査官として宇宙のとある場所で任務に挑むヴァレリアンとローレリーヌの姿が。アロハシャツに短パンといった私服の2人は、まるでバカンス中のようなラフさだが、その驚愕の表情からは何か危機が迫っていることを感じさせる。この2人の身に一体何が起きるのか、ストーリー展開が気になるばかり。最新のVFX技術で描かれる壮大な世界観に、いまだかつて見たことがない奇想天外な惑星や宇宙生物たちの造形にも注目したい。(編集部・石神恵美子)

映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』は2018年3月より全国公開