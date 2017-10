MLBのロサンゼルス・ドジャースが29年ぶりとなる ワールドシリーズ 出場を果たし、ハリウッドが沸きに沸いている。現地時間24日に行われたヒューストン・アストロズとの第1戦には多くのセレブ達も観戦、 レディー・ガガ も愛車 ランボルギーニ で球場へ駆けつけた。大勢のパパラッチが待ち受ける中、20万ドル(約2270万円)は下らないと見られる愛車ランボルギーニ・ウラカンで颯爽とドジャー・スタジアムに乗り付けたレディー・ガガ。39度というワールドシリーズ始まって以来の記録的暑さとなったこの日、ガガはタンクトップ&ショートパンツというカジュアルなファッションで現われた。ファンとの写真撮影に快く応じたガガはその後、ボックス席にて試合観戦を楽しんだようだ。なお今年2月、テキサス州ヒューストンで行われたスーパーボウルにも、ハーフタイムショーへ出演するため同じ車でスタジアムへ向かう姿が目撃されていた。この日はガガの他にも、俳優のロブ・ロウやTV司会者のマリオ・ロペス、韓国系アメリカ人コメディアン/俳優のケン・チョンなどがスタジアムで観戦する姿がキャッチされている。開幕第1戦を3-1の勝利で飾り、シリーズを1-0とリードする形となったドジャース。今年7月31日の電撃トレードで当球団へ移籍したダルビッシュ有投手は、アストロズの本拠地テキサス州ヒューストンにて27日の第3戦に登板予定だ。セレブウォッチとともに、今季ワールドシリーズでのダルビッシュ&前田健太投手の活躍も楽しみである。画像は『xoxo, Gaga 2017年10月24日付Twitter「When you got the best seat in the house.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)