´ÊÃ±¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤ÇÈþ¿ÍÅÙUP¡ª¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤½÷»Ò¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡È¤Þ¤È¤áÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¡É♡
¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤ÇÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë
¤ªÃÄ»Ò¡Ü¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤♪
¤ªÃÄ»Ò¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®♪¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢´ÊÃ±¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹♪
ÌµÂ¤ºî¤ªÃÄ»Ò¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë♪
ÌµÂ¤ºî¤Ë¤ªÃÄ»Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®♡¸å¤ìÌÓ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♪ÌÓÂ«¤ò°ú¤¤À¤·¤Æ¡¢¥ë¡¼¥º´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤ÎÅ´Â§♡
åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Å´ÈÄ¤ªÃÄ»Ò¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡ª
åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿²¦Æ»¤Î¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡ªÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ªÃÄ»Ò¤ÎÂåÉ½Åª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤âUP¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð
ÇÈ¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ü¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¡ª
ÇÈ¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ü¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç½÷À¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®¡ªÄã¤á¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹♡ºÇ½é¤ËÈ±Á´ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÈ¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¸å»Ñ¤Ë¡ª
¥Ý¥ó¥Ñ¥É¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë
Á°È±¥Ý¥ó¥Ñ¥É¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë²Ä°¦¤¤¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¡£¥¥Á¥ó¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤Ç¤¹♡
¤Í¤¸¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë
¤Í¤¸¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Î¤³¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¡£²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡
´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡ª
¥À¥Ö¥ë¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤Ç¤Ç¤¾å¤¬¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×
¥À¥Ö¥ë¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë♪¤¯¤ë¤ê¤ó¤Ñ1¤Ä¤è¤ê¤â¡¢ÃÇÁ³²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±Âç¿Í¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×
¥¹¥«¡¼¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç´ÊÃ±Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë♪¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ï¿§°ã¤¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¾®Êª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë
¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë°ì¹©É×♪
¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë°ì¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♪¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤ÈÊØÍø♡
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ò»È¤Ã¤Æ¡ª
¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ò»È¤¨¤ÐÅ¬ÅÙ¤Ê¥¥Á¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹𗿋¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª
È±¤ÎÌÓ¤ò¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÄ»Ò¤ä¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ã¥×¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤Ï¿§¡¹¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¿§¡¹¤È»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©