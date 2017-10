歌手の 倉木麻衣 (34歳)が10月24日、東京・西武新宿ぺぺ前広場に突如現れ、一帯は大パニックとなった。倉木はこの日、アニメ「名探偵コナン」とのタッグで出すコラボアルバム「倉木麻衣×名探偵コナンCOLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-」の発売を記念して、西武新宿駅前ユニカビジョンとその周辺で大規模プロモーションを展開。まず、昼から行われていた“ヴァーチャル倉木麻衣が出現”企画では、早い時間から詰め掛けたファンで賑わいを見せた。アプリを起動させ、西武新宿ぺぺ前広場に設置された特大ポスターを覗くと“倉木麻衣AR映像”が出現する企画で、倉木のAR映像と一緒に写真を撮ることもできるという内容だ。さらには17時より、西武新宿駅前ユニカビジョン応援上映がスタート。こちらでは「倉木麻衣×名探偵コナン COLLABORATION BEST 21 -真実はいつも歌にある!-」特集が放映され、映像を見る人だかりが路上を埋め尽くした。ユニカビジョン大画面でのLIVE映像は大迫力で、応援しながら映像を楽しむファンは時間が経つにつれ増えていく。会場にてアルバムを購入したファンが手にする赤いペンライトも加わり、LIVE会場のような盛り上がりを見せ、LIVE映像の終わった18時45分、巨大ビジョンには倉木のコメントが流れた。「こんばんは!倉木麻衣です!皆さん映像、ご覧いただいてありがとうございます。あの時の感動がよみがえってきまして、懐かしいなあと思っているんですけど、今日は皆さん!せっかくなので、皆さんがいらっしゃるところに私も行っちゃおうっかなあという風に思っています!それでは皆さん、ぜひご一緒にカウント、お願いします!せーの、5、4、3、2、1…」すると画面は切り替わり、ビジョンとは反対に位置するペペ2Fバルコニーを映し出した。そこに登場したのは、なんと映像コメントと同じ衣装を着た倉木本人。大きく手を振っているところに今年のヒット曲「渡月橋 〜君 想ふ」のイントロが流れる。ユニカビジョンを見ていたファン、そして通行中の人々は立ち止まり大歓声。この曲に合わせて、赤いペンライトを振る人数もあっという間に増えていく中、曲終わりで倉木が次のようにコメントした。「皆さん、驚きました? 私の最新アルバムが明日リリースになるのですが、その中から皆さんもう少し聴いてください」そして続いて流れてきたのは、倉木の代表曲「Secret of my heart」。こちらもイントロから大歓声に包まれていく。続いて披露されたのは「always」。大きく手を振る倉木の動きに赤いペンライトの動きが一体となり、LIVE会場のような一体感は大きく膨れ上がり、一帯の人々は約3,000人にものぼっていた。