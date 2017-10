歌手のテイラー・スウィフトが現地時間23日、新曲「…Ready For It?」のミュージックビデオのティーザーを公開した。

テイラーは先月3日に新アルバム「Reputation」からのセカンドシングル「…Ready For It?」をリリース。そして、現地時間23日に「…Ready For It?」のミュージックビデオのティーザー映像を公開し、「『…Ready For It?』のオフィシャル・ミュージックビデオは木曜日の夜に」と投稿。SFがテーマで、テイラーはヌードのサイボーグ姿を披露している。

今年8月に公開されたファーストシングル「Look What You Made Me Do」のミュージックビデオを手がけた監督は、「…Ready For It?」のビデオも手がけたようで、ツイッターに「アニメのオマージュだよ。明らかなものもあるし、明らかじゃないものもある。木曜日に」「スーパーサイヤ人だよ」「木曜日にテイラーはスーパーサイヤ人になる」と投稿している。

「Look What You Made Me Do」は24時間以内で最も視聴されたVevoのミュージックビデオの記録を更新。「…Ready For It?」のMVもかなり期待できそうだ。