テレビアニメ「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」に、「Re:ゼロから始める異世界生活」の水瀬いのりと「新世紀エヴァンゲリオン」の緒方恵美が出演することがわかった。10月1日、東京・秋葉原UDXで開催されたイベント「電撃文庫 秋の祭典2017」で発表された。水瀬は、国から旅商人たちに代金の代わりとして売られてしまった身寄りのない孤児のフォト、緒方はフォトと行動をともにすることになる折りたたみ式モトラドのソウを演じる。

原作は、時雨沢恵一氏が電撃文庫(KADOKAWA刊)で00年から展開しているロングラン作品。あてどなく世界中を放浪する旅人キノが、相棒のモトラド(二輪車)・エルメスとともに諸国を巡り、さまざまな人々と交流していく姿を描く。「少年マガジンエッジ」(講談社刊)と「月刊コミック電撃大王」(KADOKAWA刊)では、コミカライズ版も連載中。

また、このたびのテレビシリーズでアニメ化される原作エピソードも発表された。「コロシアム」「大人の国」「優しい国」「雲の中で」「人を殺すことができる国」「迷惑な国」「船の国」「歴史のある国」「嘘つき達の国」「電波の国」「いろいろな国」「羊たちの草原」の12編で、いずれも2015年に実施された「人気の国」(人気投票)で上位にランクインした人気の物語だ。

加えて、各話のWEB次回予告のシナリオを、原作者の時雨氏が書き下ろすことも決定。放送版とは異なる内容の特別バージョンで、YouTube(https://youtu.be/zCaPUMNlAr0)では、第1話のWEB次回予告が公開されている。

さらに、2016年にニコニコ生放送で公開された多数決ドラマ「キノの旅 the Beautiful World 『廃墟の国」-On Your Way-」の初メディア化も決定した。未公開ルートを含めた全ルートが、12月22日発売の「キノの旅-the Beautiful World- the Animated Series」のブルーレイ上巻に付属する特典ディスクに収録される。なお、ブルーレイ中巻に付属する特典CDには、シズと陸が少女ラファと出会う「『祝福のつもり』-How Much Do I Pay For?」と、フォトとソウのとある仕事を描く「『見えない真実』-Family Picture-」のオーディオドラマが収録される。下巻には出羽良彰によるサウンドトラックCDが付属する。価格は各巻1万2000円。そのほかの特典等の詳細は、アニメ版公式サイトで紹介されている。