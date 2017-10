国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づき「10月第3週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画6作品がランクイン。まずはTOP3から。

[★★★★☆ 4.06/5点]

・総集編としてとても良くまとまっていると思うので、原作を知らない人は是非見てほしい(20代・男性)

・新規カットも想像以上に多くて満足度も高い。10年前のアニメが死なずに新しく展開されてるってことが、それだけで感無量(20代・女性)

・「コードギアス」の魅力の一つである戦略などの駆け引きと、それをぶち破る戦術によるストーリーの妙もちゃんと損なうことなく盛り込まれている(30代・男性)

■2位:『あゝ、荒野 後篇』

[★★★★☆ 4.13/5点]

・前後篇合わせて、圧巻。この勢い、力強さは後篇にこれでもかと爆発(20代・男性)

・最後の結末に驚きと、感動と、悲しみと、切なさと、熱さと、言葉じゃ表しきれない感情でいっぱいになりました(20代・女性)

・菅田将暉とヤン・イクチュンの拳のぶつかり合いはすごかった。ユースケ・サンタマリアは最高に渋くてかっこいい(30代・男性)

■1位:『女神の見えざる手』

[★★★★☆ 4.18/5点]

・計算し尽くされた脚本に圧倒される(10代・女性)

・謀略巡らす知的興奮に130分が一瞬で過ぎたみたいだった(20代・男性)

・最後の全く予想してないどんでん返し、結末にトリハダ!(30代・男性)

・なんて魅力的な映画の主人公なんだろう。ジェシカ・チャステインが素晴らしかった(30代・女性)

4位以下も注目映画がラインナップ!

■4位:『セブン・シスターズ』

[★★★★☆ 3.91/5点]

■5位:『DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団』

[★★★★☆ 3.84/5点]

■6位:『ミックス。』

[★★★★☆ 3.80/5点]

■7位:『アトミック・ブロンド』

[★★★★☆ 3.71/5点]

■8位:『バリー・シール アメリカをはめた男』

[★★★★☆ 3.54/5点]

■9位:『劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち』

[★★★☆☆ 3.42/5点]

■10位:『斉木楠雄のΨ難』

[★★★☆☆ 3.24/5点]

以上初日満足度TOP10作品、ぜひ映画館で!

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。※Mark!数とは、ユーザーに観た映画として記録された(記録は1作品につき1人1件まで)数を集計した数です。※本ランキングは公開日から10月23日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。※本ランキングは公開日から10月23日までのMark!数が30件以上の作品を対象としています。※本ランキングのデータ及び記事内のレビューは2017年10月23日時点のものです。

(C) SUNRISE/PROJECT GEASS CharacterDesign(C) 2006-2008CLAMP・ST、(C)2017『あゝ、荒野』フィルムパートナーズ、(C)2016 EUROPACORP - FRANCE 2 CINEMA、(C)SEVEN SIBLINGS LIMITED AND SND 2016、(C)Warner Bros. Japan and DLE. DC characters and elements (C) & ™ DC Comics. Eagle Talon characters and elements (C) & ™ DLE. All Rights Reserved.、(C)2017『ミックス。』製作委員会、(C)2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.、(C)Universal Pictures、(C)Mitsuaki Iwago、(C)麻生周一/集英社・2017映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会