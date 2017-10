その1.

カロリーを減らすべし

「でんぷん」はカリフラワーに交換

パンの摂取量は半分に

その2.

基礎代謝を上げるべし

シュリンプカクテルを前菜に

朝食にはギリシャヨーグルト

その3.

食欲そのものを抑えるべし

日々の食事に小さじ1杯のチアシードを

空腹時の強い味方がペパーミント

Licensed material used with permission by Joy Bauer,(Instagram),(Facebook)