映画『スター・ウォーズ』シリーズの人気キャラクター、ダース・ベイダーとストームトルーパーをモチーフにした「STAR WARS おつまみサーバー」が12月14日に発売される。

同グッズは、本体の下部分に手を差し込むと、劇中のおなじみのセリフとともに自動でおつまみが飛び出すという斬新なアイテム。ダース・ベイダーは「I am your father.」「Yes, my master.」や吐息、ストームトルーパーは「Don't move.」「Freeze!」といった声や銃声音など、それぞれ約10種類の音声や効果音が内蔵されている。

おつまみは柿の種をはじめ、好きなものを自由に入れることが可能。毎回一口分のおつまみをサーバーから配出してくれるノーマルモードのほか、ランダムでまれに「帝国のマーチ」が流れ、ダークサイドならではのセリフと一緒に片手いっぱいのおつまみが出てくるパーティーモードを搭載。特徴的なヘルメットの造形も丁寧に再現しており、レプリカマスクとして飾れる点も魅力的だ。

また、『スター・ウォーズ エピソードIV/新たなる希望』でオビ=ワン・ケノービから父の形見としてルーク・スカイウォーカーに渡されたライトセーバーをモチーフにした「リモコンセーバー ルーク・スカイウォーカー」も同時発売。テレビに向けて切りつけるように振ると、効果音を出しながらテレビの電源をオンに。1度に6種類の信号が記憶可能で、オーディオや照明など複数の家電の操作もできる。(阿部桜子)