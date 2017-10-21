°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¾®ÃÓÂåÉ½¤È11·îŽ¢ÅÅ·âÏÂ²òŽ£¤¹¤ë¡©
½°±¡Áªµó¸å¤Î1¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤Ï11·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¾®ÃÓÂåÉ½¤Ë¡ÖÂß¤·¡×¤òºî¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü´©¸½Âå/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¥í¥·¥¢¿Í¤â¡Ö¼«¸øÌ±Âç¾¡Í½ÁÛ¡×¤Ë°ÂÅÈ?!
¤Ä¤¤ÀèÆü¡ÖÆü¥íÀìÌç²È²ñµÄ¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤ä¤â¤¦ºòº£¤Î¼óÅÔ·÷¤ÈÆ±¤¸¡¢Ï¢Æü¤Î±«¤Ç¤·¤¿¤Ê¡£¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬3²óÌÜ¤À¤¬¡¢¡ÖÀã¡½Àã¡½±«¡×¤Î3Ï¢Ã±¡£10·î¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤Ï¹ÈÍÕ¤Îµ¨Àá¤Ç¡¢¥É¥â¥¸¥§¥É¥Ü¶õ¹Á¤«¤é»ÔÆâ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ï³¹Ï©¼ù¤¬Èþ¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ï²¿¤È¤«¤Ê¤é¤ó¤Î¤«¡£º£¤É¤¶õ¹Á¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Ê¡£
²ñµÄ¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¸ø¼¨Ä¾¸å¤Î10·î12Æü¡¢13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÆüËÜÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÏÁíÁªµó¤Î¹ÔÊý¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÖÄ¾¶á¤ÎÁªµó¾ðÀªÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤âÄ«Æü¿·Ê¹¤â¡ØÍ¿ÅÞ300µÄÀÊ¤ò±®¤¦¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»×¤ï¤º¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é°ÂÅÈ¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡Ë¡£
¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤¬¤³¤ÎÁªµó¤Ç²¼Ìî¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Æü¥í´Ø·¸¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤´Î¾¿Í¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢9·î¤Ë¥¦¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÊý·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç19²óÌÜ¡¢Íè·î¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç20²óÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº¼óÁê¤È¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¨¥ê¥Ä¥£¥óÂçÅýÎÎ¤Î´Ø·¸¤ò¤È¤Ã¤¯¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¥í´Ø·¸¤Ï¡¢Î¾¼óÇ¾¤Î¸Ä¿ÍÅª´Ø·¸¤Ë¤¤¤µ¤µ¤«°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â°ÂÇÜ¡á¥×¡¼¥Á¥ó´Ø·¸¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë»³¸ý¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óË¬Æü¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Æ¤Ê´üÂÔ¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¤É¤¦¤ä¤é´üÂÔ²á¾ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¬¤¹¤Ü¤ß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾Êý¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î²á¾ê´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¶ËÅì¥í¥·¥¢¤ËÂç·¿Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Æ¤Ê»×¤¤¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ï¥ê¥ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¶¤ò²Í¤±¤è¤¦¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¥µ¥Ï¥ê¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ê¤¿¡¢¿Í¸ý49Ëü¿Í¤ÎÅç¤Ç¤¹¤¼¡£¿Í¸ý540Ëü¿Í¤ÎËÌ³¤Æ»¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÎ»»¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¡ÖÂÐ¥í¶¨ÎÏ8¹àÌÜ¡×¤¬¡¢°åÎÅŽ¥²ð¸î¤È¤«¥´¥ß½èÍý¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½Å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆü¥íÎ¾¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥µ¥Ï¥ê¥ó¤È¤Î¶¶¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×·×²è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¤¨¡£
¡ÖÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¥í´Ø·¸¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏAsset¡Ê»ñ»º¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬º£¤ÏLiability¡ÊÉéºÄ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥í¥·¥¢Â¦¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡¢¤¦¡¼¤à¤ÈÓ¹¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤µ¤ó¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë´üÂÔÃÍ¤ò¾å¤²¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¤¨¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎºÆÁª¤ÇËÌÊýÎÎÅÚ¤â¡×¤Ï´õË¾Åª¡©
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¨¤ÐÀäÂç¤Ê¤ë¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤È·³¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¾¸°®¤·¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï8³ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤â·Ú¡Á¤¯ºÆÁª¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¸½ÃÏ¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÐÌý²Á³Ê¤Ï¤ä¤Ã¤ÈÄìÂÇ¤Á¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÄÂ©ÅÇÂ©¡£¤·¤«¤âÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢²È·×¤Î¼Â¼Á½êÆÀ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÃÏÊý¤Î³Êº¹¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤äÌµµ¤ÎÏ¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¹¤ó¤ËÃÏÊý¤òË¬Ìä¤·¡¢¼óÄ¹¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¹¹Å³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¿å¸Í²«Ìç¤ÎÀ¤Ä¾¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈºÛ¼Ô¤â°Õ³°¤È¤Ä¤é¤¤¤Î¤À¡£¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÇ¯ºÆÁª¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ìÉô´ÑÂ¬¤Ï¡¢¤ä¤ä´õË¾Åª¤Ë¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤¢¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤µ¤¨¤³¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢³¤³°¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤Î´ã¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¯¼£¤¬¹Ó¤ì¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñ°Û¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBrexit¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î±¦ÍãÀ¯ÅÞÌö¿Ê¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥«¥¿¥ë¡¼¥Ë¥ãÃÏÊý¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤Þ¤Ç¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë²Ð¼ï¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£9·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥¢¥ó¥²¥é¡¦¥á¥ë¥±¥ë¼óÁê¤Ç¤µ¤¨¡¢Ï¢Î©¹©ºî¤ËÆñµ·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤¬¹ñ¤ÇÌÀÆü¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤êÍ¿ÅÞ¤¬°µ¾¡¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆüËÜÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë³ô²Á¤¬¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤¿¤À¤·º£²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤Á¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ÂÇÜ°ì¶¯¡×»þÂå¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤³¤Ï¾¯¤·²ø¤·¤¤¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤è¤ê¤âÉÔ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬À¯ÅÞÊÌ»Ù»ýÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¡¢Ìî¼¡¤ò¶²¤ì¤Æ±éÀâ¾ì½ê¤ò»öÁ°¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤ÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Ë°¤¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤¬´õË¾¤ÎÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÊ¬Îö¤·¡¢³ÆÁªµó¶è¤ÇÉ¼¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ËÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¡¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤¬¡¢Å¨¼º¤Ë¤è¤ë¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¶¯¤¤°ÂÇÜ¼óÁê¡×¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â°ÂÇÜ¼óÁê°Ê³°¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤äÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡¦Ï«Æ¯ÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤ÎÁê¼ê¤¬Ì³¤Þ¤ëÀ¯¼£²È¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡£
°ÂÇÜŽ¥¾®ÃÓŽ¥¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÖÆüÊÆ¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¼Â¸½¡©
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢22Æü¤ÎÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢´õË¾¤ÎÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤É¤Á¤é¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜÅÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Á°¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Í¿ÅÞ¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Â¾Êý¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤¬²þ·ûOK¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Ë·¹¼Ð¤·¤Æ·ÐºÑÀ¯ºö¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¢¸å¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤¬¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿Íµ¤¼è¤ê¤ËÊäÀµÍ½»»¤Ç¤â¤ä¤Ã¤È¤¯¤«¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºâÀ¯µ¬Î§¤Ï´Ë¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¾Êý¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¾å¤¬¤ë¡£°ìÄ¹°ìÃ»¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£Ìµ½êÂ°¤ÇÀï¤Ã¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤ä²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ë¤«¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
ÁíÁªµó¸å¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò1¤Ä¤À¤±µó¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡£ºÆÍè½µ¤Î11·î1Æü¤ËÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¼óÈÉ»ØÌ¾¡¢ÁÈ³Õ¤È¿Ê¤à¡£¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÂè4¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î11·î5Æü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Æü¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÆüÍËÆü¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Î¡Ö²â¥ö´Ø¥«¥ó¥Ä¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¡×¤Ë´±Å¡¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥´¥ë¥Õ¶¥µ»²ñ¾ì¤Ç¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤´°ì½ï¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¡¼¡¦¥¢¡¦¥é¥´¤Ç¼õ¤±¤¿ÀÜÂÔ¤Î¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÌÑÁÛ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤òÆüÊÆ¥´¥ë¥Õ¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¸À¤¨¤ÐÊ¸¶ç¤ÏÉÕ¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤òÂµ¤Ë¤¹¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈà½÷¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÓÁ°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥Æ¥ì¥Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥óÊüÃÌ¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
ÁíÁªµó¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É2½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüÊÆ¥´¥ë¥Õ¡£ÅöÆü¤Î¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
10·î22Æü¤ÏÁíÁªµó¤ÎÅêÉ¼Æü¤À¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏÅêÉ¼·ô¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½µËö¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¿¿¤Ë¶¯¤¤ÇÏ¤¬¾¡¤Ä¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î22Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì11R¡Ë¡£º£Ç¯¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î1¡Á3ÃåÇÏ¤¬½ÐÁö¤ò²óÈò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤«¤â¤³¤Î½µËö¤ÏÂæÉ÷¤¬ÆüËÜÎóÅçÄ¾·â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤³¤È¤ËÆñ²ò¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¹Ó¤ì¤½¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö3Ê¬¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯¡×µÆ²Ö¾Þ¤Ï¥µ¥È¥Î¥¢¡¼¥µ¡¼ËÜÌ¿¤Ç
¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£»©·î¾ÞÇÏ¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼êµ³¾è¡Ë¡¢¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤Ë¼¡¤°2Ãå¤À¤Ã¤¿¥¥»¥¡Ê¥ß¥ë¥³¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼êµ³¾è¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤É¤³¤í¤Ï¡¢½çÅö¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
É®¼Ô¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ï¥µ¥È¥Î¥¢¡¼¥µ¡¼¡£¤³¤Î²Æ¤ÎÇÏÂÎ¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢Ä´¶µ¤â¤è¤¯¡¢ÏÈ½ç¤â¤¤¤¤¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ¤ÇµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Î½ÅÇÏ¾ì¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¡Ê2Ãå¡Ë¤Ê¤Î¤âÇã¤¤ºàÎÁ¤À¡£ÂÐ¹³¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥¹¥ï¥í¡¼¡£¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤Î¾¡Íø¤ÏÁ¯¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖµÆ¤ÏµþÅÔ¤Ç´ØÀ¾ÇÏ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËèÅÙ¤Î¤ªÌóÂ«¤À¤¬¡¢´ØÅìÇÏ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤³¤ÎÇÏ¤À¤í¤¦¡£
·êÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢11¥«·î¤Ö¤ê¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£2ºÐ»þ¤Ë3Ï¢¾¡¤·¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÇµÆ²Ö¾Þ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤¬G1¥ì¡¼¥¹¼Ç3000m¤ÏËÁ¸±¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Íè¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
µîÇ¯¤Ï¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Ï¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¤ÎºÂ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿µÆ²Ö¾Þ¡£ÁíÁªµó¤Î³«É¼Â®Êó¤ÏÍâÄ«¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°ì½Ö¡Ê3Ê¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ë¤Ç¾¡Éé¤¬¤Ä¤¯¡£¡Ö¿¿¤Ë¶¯¤¤ÇÏ¡×¤ò¿µ½Å¤Ë¸«Äê¤á¤¿¤¤¡£