今ネットで、台湾在住の日本人兄弟（13歳と12歳）が「美少年すぎる」と話題なのをご存知でしょうか？

四の五の言わずに、まずはこちらのツイートをご覧ください。

約２０万人ファンがいるタイの「I LOVE JAPAN - TH」で英亜と英蘭が紹介され、ものすごい人数がこちらのFacebookページに来てくれた。タイの人はマナーも良くて行動的ですばらしい☆歓迎！そしてありがとう♡ pic.twitter.com/UcmcYJF0FO - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月15日

台湾で第3位の小籠包を食べにきたよ❤️中のスープがおいしい！ pic.twitter.com/sDETE46ucj - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2015年1月14日

女性からのキャー！と言う黄色い声が聞こえてきそうです。最後に貼ったツイートが最近の彼らですよ。

この兄弟は、ご家族の都合で小学生の時から台湾に住んでいて、幼い時からファッションモデルとして活躍している、

英亜（エア）くん13歳（もうすぐ14歳）と、英蘭 （エラン）くん12歳です。

この2人の写真がツイッターなどで大拡散され「かわいすぎる」「美少年（ハート）」と世界中の女性が夢中になっています。

実はMAG2 NEWS編集部では、有名になる数年前からこの美少年兄弟に注目していました！ 2人ともずいぶん大きくなったなー。

それでは、2年ほど前にツイッターで拡散していた若き日（と言っても今でも充分若いですが）から現在までのご兄弟の写真をご堪能ください！

กำลังดัง! 10 ภาพแฝดจิ๋วญี่ปุ่นคู่นี้จะทำให้สาวๆใจละลาย http://t.co/nwcmhtIN6z pic.twitter.com/2m974qu4lw - ThaiMarketing (@thaimarketing) 2015年2月25日

นายแบบญี่ปุ่นตัวน้อย Ea & Eran #น่ารักจนต้องรอขอชีวิต #กูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียว pic.twitter.com/VQCPj7QKYY - daradaily (@daradaily) 2015年2月19日

นายแบบญี่ปุ่นตัวน้อย Ea & Eran [2] fb > http://t.co/LR4heEncxJ #น่ารักจนต้องรอขอชีวิต #กูจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียว pic.twitter.com/pjYcRwzvRr - daradaily (@daradaily) 2015年2月19日

英亜 (エア) 11歳 O型 pic.twitter.com/c6AQil7vPg - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2015年1月4日

カルフールで買い物〜。アイスケーキを買いに❤️ pic.twitter.com/kuFRnXiAiT - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月27日

英亜&英蘭 pic.twitter.com/kSodiimgRr - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月15日

約２０万人ファンがいるタイの「I LOVE JAPAN - TH」で英亜と英蘭が紹介され、ものすごい人数がこちらのFacebookページに来てくれた。タイの人はマナーも良くて行動的ですばらしい☆歓迎！そしてありがとう♡ pic.twitter.com/UcmcYJF0FO - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月15日

お菓子を買いにきましたぁ。



カプリコ売ってた( ^ω^ )/ pic.twitter.com/2vzGYjo1tt - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月13日

5月から台湾の公立小学校へ通っている2人。中国語と英語のみの環境。最近寝言を中国語で言うようになった(笑



学校ではクラスメイトや他の学年の生徒、そしてなんと先生までサインをくれと言ってくるらしい。しかも、してあげているらしく(笑 pic.twitter.com/JRNIf0Et1T - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月11日

台湾の海で泳いで魚やイカを捕まえたり釣ったりするのが好き。自宅の水槽には珍しい魚やイカの赤ちゃんが泳いでいます。 pic.twitter.com/1f8s4HJ1MQ - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月12日

最近台北を歩いているとエアとエランを知っている人がけっこうたくさんいることを実感。外国にいるのに、知名度高い！ pic.twitter.com/NZLlOhoVxr - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2014年12月11日

#雨の日はより目#Cross-eyed pic.twitter.com/wCLK2Ap9Xm - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年10月13日

ダンスレッスン日。がんばってくる。エア pic.twitter.com/Q3exkkrIC7 - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年10月19日

今日は学校お休みでした。 pic.twitter.com/XGtO71L8ce - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年10月4日

hello pic.twitter.com/IRa6SvaekI - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年10月1日

pic.twitter.com/9l2WcorOBD - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年9月28日

Red n’ white #afterschool #学校から帰ったところ#紅白帽子ではありません#宿題がたまっててヤバい pic.twitter.com/UBHPoxnyFm - Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran) 2017年9月27日

※本記事内のツイートにつきましては、Twitterの埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。

image by: Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran)

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出典元：まぐまぐニュース！