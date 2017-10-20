今ネットで、台湾在住の日本人兄弟（13歳と12歳）が「美少年すぎる」と話題なのをご存知でしょうか？

四の五の言わずに、まずはこちらのツイートをご覧ください。

 

 

 

 

女性からのキャー！と言う黄色い声が聞こえてきそうです。最後に貼ったツイートが最近の彼らですよ。

この兄弟は、ご家族の都合で小学生の時から台湾に住んでいて、幼い時からファッションモデルとして活躍している、

英亜（エア）くん13歳（もうすぐ14歳）と、英蘭 （エラン）くん12歳です。

この2人の写真がツイッターなどで大拡散され「かわいすぎる」「美少年（ハート）」と世界中の女性が夢中になっています。

実はMAG2 NEWS編集部では、有名になる数年前からこの美少年兄弟に注目していました！ 2人ともずいぶん大きくなったなー。

それでは、2年ほど前にツイッターで拡散していた若き日（と言っても今でも充分若いですが）から現在までのご兄弟の写真をご堪能ください！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本記事内のツイートにつきましては、Twitterの埋め込み機能を利用して掲載させていただいております。

image by: Ea Eran 英亜(英亞) 英蘭 (@ea_eran)

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出典元：まぐまぐニュース！