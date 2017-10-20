·ÝÇ½¿Í¤â¼ÂÁ©Ãæ¡ª ¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈþÍÆ¸ú²Ì¤È¤Ï¡©
¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤È¤Ï¡©
¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥´¥àÀ½ÉÊ¤ò24»þ´Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈY¥¾¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ë¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÍú¤«¤Ê¤¤À¸³è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£°ìÆüÃæ¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÍú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤»¤á¤ÆÌ²¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥Ä¤òÍú¤«¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡© ºÇ½é¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ôÆü·Ð¤Ä¤È¾¯¤·¤º¤Ä¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¡ä
1.¡ÚÎä¤¨À¤Î²þÁ±¡Û¿ÈÂÎ¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÂÎÆâ¤ÇÇ®¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÈ¯Ç®ÎÌ¤¬UP¤·¡¢Îä¤¨À¤ò²þÁ±¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃåÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¿¥¤¥×¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¡ÚÊØÈë²ò¾Ã¡Û¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢Îä¤¨À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊØÈë²ò¾Ã¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãPOINT¡ä
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÁÍ·ÐÉô¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Õ¤ó¤É¤·¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤ÏÈà¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤À¤±¤Ë¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤æ¤ë¤¯Âç¤¤á¤Î¥·¥ç¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤¤¡ª ÈþÍÆ¤ËÎÉ¤¤¿çÌ²½Ñ¤È¤Ï¡©
¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤Ù¤¿çÌ²½Ñ¤Î¥³¥Ä¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡ÚTV¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛTV¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤ÏÌ²¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤ë1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¸«¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¡Ú¾ÈÌÀ¡Û¿²¼¼¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÀÖ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¾ÈÌÀ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÃÈ¿§·Ï¤Î¾ÈÌÀ¤Ï¹â¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.¡Ú¿©»ö¡Û¿²¤ë5»þ´Ö°Ê¾åÁ°¤¬ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â2»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ßÄ²¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇ¾¤«¤é¥ì¥×¥Á¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢ÂÎ¡¦Ç¾¤¬¾å¼ê¤¯µÙ¤Þ¤é¤º¿çÌ²¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¡¼¥Ä¥ì¥¹¿çÌ²Ë¡¤Ï³¤³°¥»¥ì¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î´Ö¤Ç¤âÌ©¤«¤Ê¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª À§ÈóÈþ³è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£¸å»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£