目元をきらきらに✨ ヘアーメイクも スタイリングも素敵でございました♡ #beasup#ビーズアップ#ビューティ#撮影#美舟 さん#長張貴子 さん#11月12日発売

A post shared by 佐々木希 (@nozomisasaki_official) on Oct 16, 2017 at 11:30pm PDT